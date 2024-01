“Acque Sporche”di Mirko Alivernini è su Amazon Prime

Il recente film “Acque Sporche” del regista Mirko Alivernini, su Amazon Prime Video, ha catturato l’attenzione del pubblico per la sua peculiare realizzazione

Il recente film “Acque Sporche” del regista Mirko Alivernini, rilasciato in concomitanza con il periodo natalizio su Amazon Prime Video, ha catturato l’attenzione del pubblico per la sua peculiare realizzazione. Sorprendentemente, l’intero film è stato girato utilizzando uno smartphone di ultima generazione, il Samsung S23 Ultra, dimostrando che la creatività e la tecnologia possono convergere in modi innovativi.

La trama del film ruota attorno a una modesta famiglia di pescatori, composta da un padre e sua figlia, che si trova improvvisamente a fronteggiare un losco imprenditore. Quest’ultimo, con intenti discutibili, intimida i due pescatori a abbandonare la loro piccola casa di legno per fare spazio a un nuovo e imponente porto commerciale. La vicenda assume contorni drammatici quando un avvocato decide di intervenire per difendere il piccolo nucleo familiare, cercando di preservare la loro dimora e impedire l’ingiustizia.

Nel frattempo, il protagonista del film manifesta evidenti problemi di salute, aggiungendo ulteriori complicazioni alla trama. Questo elemento aggiuntivo rende la storia ancora più avvincente, poiché la famiglia si trova a lottare non solo per la propria casa, ma anche per la salute del capofamiglia.

Il regista Mirko Alivernini riesce a trasmettere intensità emotiva attraverso l’utilizzo creativo della telecamera dello smartphone, catturando momenti intimi e drammatici con una prospettiva unica. La scelta di utilizzare un dispositivo così comune per la produzione cinematografica aggiunge una dimensione autentica al film, sottolineando la potenza della narrazione e delle performance degli attori. “Acque Sporche” si distingue anche per l’attenzione alla tematica ambientale, esplorando la lotta tra la conservazione delle tradizioni e la crescente spinta verso lo sviluppo industriale. La pellicola pone domande importanti sulla sostenibilità e sull’equilibrio tra progresso e preservazione delle comunità locali.

In conclusione, “Acque Sporche” si configura come un’esperienza cinematografica coinvolgente che sfrutta in modo innovativo la tecnologia e affronta tematiche rilevanti. Con la sua combinazione di dramma familiare, tensione legale e questioni ambientali, il film di Mirko Alivernini offre al pubblico un’opportunità unica di riflettere su questioni cruciali della società contemporanea.

Cast: Noemi Esposito, Luigi Converso, Vincenzo Della Corte, Andrea Pirri, Mauro Mascitti.