A Jaggaer la certificazione AGID per piattaforme di approvvigionamento digitale

JAGGAER è tra i primi operatori ad avere completato con successo l’iter completo di certificazione AGID della piattaforma di eProcurement

JAGGAER, leader internazionale nell’Autonomous Commerce, è tra i primi operatori insieme al partner Beeliveit ad avere completato con successo l’iter completo di certificazione AGID della piattaforma di eProcurement, ed essere abilitata all’ambiente di produzione tramite la PDND con i servizi digitali ANAC per operare nel perimetro delineato dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023), che dal 1° gennaio 2024 introduce le nuove regole che disciplinano la “digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”.

Il nuovo Codice ha posto infatti una nuova attenzione a tutte le fasi dei processi di procurement pubblico che, dal nuovo anno, richiedono obbligatoriamente l’utilizzo esclusivo di piattaforme certificate AGID per consentire l’interazione e l’interoperabilità con i nuovi sistemi di ANAC, garantendo al contempo lo scambio e il riuso di informazioni nonché l’accessibilità digitale a dati e documenti.

“Siamo soddisfatti di avere completato l’intero percorso di certificazione, rispondendo ai requisiti per ogni singola fase del ciclo di vita del processo di gara d’appalto e contratto” commenta Carlo Moroni, Account Executive Head of Public Sector JAGGAER Italia. “Ottenere la certificazione è stato molto sfidante per tempi stretti, requisiti tecnici in evoluzione e per i vincoli stringenti legati al PNRR ma le autorità regolatorie e pubbliche stanno facendo un lavoro importante nel supportare tutti gli attori coinvolti in questa sfida, con un approccio collaborativo molto efficace”.

La certificazione, a cui JAGGAER ha iniziato a lavorare intensamente da aprile, consentirà di incrementare l’efficienza e l’efficacia delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, riducendo la richiesta di dati agli utenti, incrementando la disponibilità di informazioni in modo automatico, limitando la frammentazione e propagazione delle fonti e la sovrapposizione-duplicazione di processi.

“Questo nuovo traguardo è in linea con la nostra “rivoluzione” dell’Autonomous Commerce: meno passaggi, facile accesso ad informazioni validate, esperienza utente end to end integrata a 360° nell’intero processo di procurement, dalla gestione di parametri ESG all’interoperabilità con ANAC nell’esecuzione dei contratti pubblici” aggiunge Daniele Civini Head of Sales JAGGAER Italia.

La certificazione, ottenuta insieme al partner Beeliveit specializzato da molti anni nello sviluppo di soluzioni integrate con ANAC e altre banche dati specifiche per la gestione degli appalti pubblici nazionali, rappresenta un importante milestone nello scenario previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici per JAGGAER, proprio per la tipologia di business sviluppato: viene supportata la gestione di tutte le tipologie di informazioni richieste dalla nuova Piattaforma Contratti Pubblici per ogni fase del processo, dalla pubblicazione, selezione, esecuzione e conclusione.

JAGGAER da oltre 20 anni si occupa di soluzioni verticali per il procurement pubblico nazionale, con un’esperienza maturata anche grazie alla stretta collaborazione e confronto costante con le stazioni appaltanti clienti, che hanno aiutato ad indirizzare al meglio gli investimenti fatti contribuendo al successo dell’odierna certificazione AGID.