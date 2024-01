Il 21 gennaio è la Giornata Mondiale della Neve: ecco dove festeggiarla al meglio

Il 21 gennaio 2024 è la Giornata Mondiale della Neve. Ecco i luoghi più emozionanti per lanciarsi tra sci e sport invernali sul manto bianco

Un invito a vivere la natura nel suo ritmo più profondo, a unirsi alle danze silenziose dei fiocchi che cadono leggeri rendendo montagne e paesaggi un incanto scintillante di luce, per esplorare l’incredibile varietà di attività che la neve offre. Il 21 gennaio 2024 è il World Snow Day, la Giornata Mondiale della Neve, istituita per avvicinare i giovani agli sport invernali a contatto con l’ambiente e per accendere i riflettori su quanto sia importante la neve per l’ecosistema, occasione per i patiti dello sci e della natura per sperimentare ciaspolate, escursioni ad alta quota, discese sulle piste e tutte le esperienze total white che il manto bianco promette, con un pizzico di magia.

In Valle Aurina (BZ)

La neve scende soffice e si lascia ammirare dalle ampie vetrate dell’avveniristico OLM, struttura circolare che custodisce un innovativo eco-aparthotel sostenibile a Caminata di Campo Tures, in Valle Aurina (BZ). Il contatto con le montagne è continuo e avvolgente dagli appartamenti con pavimenti in legno di larice ed elementi naturali, in dialogo con il territorio. D’altronde, in dialetto altoatesino OML è la malga, il pascolo d’alta quota, ma anche l’infinito, come suggerisce la sua forma totalmente integrata nel paesaggio. Un panorama che svela tre comprensori sciistici – Plan de Corones, Klausberg e Monte Spicco, per vivere emozioni sulla neve di 120 km di piste e 32 impianti di risalita da 950 a 2.510 metri di altitudine. Con impatto zero sul clima e completamente autosufficiente dal punto di vista energetico, OLM è la scelta per un World Snow Day che coniuga sci e tutela della natura.

https://www.olm.it

Sulle piste del Plan de Corones (BZ)

Le piste innevate del Plan de Corones sono proprio fuori la porta dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), il resort ideale per amanti del benessere o dello sport in tutte le sue declinazioni, tra le montagne Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Dal suo Excelsior Dolomites Lodge, 16 camere deluxe e suite da sogno, con pareti di vetro, la vista è impareggiabile. A 1.200 mt di altitudine e nel Parco Naturale di Fanes-Senes-Braies, l’hotel si trova sui 119 km di piste da sci di Plan de Corones e Sellaronda, percorsi per lo slittino, sentieri panoramici. Ospiti e sciatori trovano servizi specializzati ed esperienze da vivere ogni settimana, come le escursioni guidate con le ciaspole o avventurosi sci safari. L’offerta Settimana Bianca sci & benessere, valida dal 7 gennaio al 9 febbraio 2024, comprende 7 pernottamenti con Dolomites Life pensione gourmet 3/4 (buffet a colazione, pranzo leggero, merenda pomeridiana e cena gourmet servita al tavolo); accesso alle aree benessere su 2.500 m²; Ski-in, ski-out con la posizione perfetta direttamente sulle piste; deposito sci interno con scaldascarponi e un armadietto per camera. Ogni settimana: ski safari col padrone di casa e giornate sulle piste in compagnia, due escursioni invernali e ciaspolate guidate, info e cartine. Prezzo a partire da 1358 euro a persona in camera doppia Fanes.

Tel. 0474 501036 – https://www.myexcelsior.com

In Val d’Ega (BZ)

Ai piedi degli imponenti monti Latemar e Catinaccio, l’universo dolomitico si apre come un paradiso d’inverno dal Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (BZ), dove vivere la Giornata Mondiale della Neve con un ricco programma di sport invernali, nel cuore della Val d’Ega. La cabinovia a 200 mt dall’hotel conduce al centro dell’area sciistica di Carezza, che vanta anche 16 km di tracciati di fondo con vista panoramica, che attendono appassionati e principianti. Lo skipass è già in camera all’arrivo e c’è un’attrezzata scuola sci. Con la nuova cabinovia Re Laurino, si raggiunge quota 2.337 mt in circa 6 minuti, fino a quasi sfiorare le rocce del Catinaccio. Vale la pena approfittare dell’offerta “Carezza all inclusive” dal 6 gennaio al 4 febbraio 2024, 7 notti con arrivo il sabato o la domenica, con prima colazione e cena, a pranzo 6 primi piatti con acqua minerale (in hotel o in baita sulle piste), dolci fatti in casa e merenda al pomeriggio, 5 giorni di skipass e sconti fino al 100% sulle attrezzature da sci. Il prezzo è a partire da 1.080 euro per adulto con pensione Romantik Wellness.

Tel. 0471 613113 – https://www.romantikhotels.com

In Alta Pusteria (BZ)

La neve in tutte le sue forme è indiscussa protagonista al Romantik Hotel Santer di Dobbiaco (BZ), tra le scenografiche Tre Cime di Lavaredo. L’Alta Pusteria brilla di bianco, con i suoi modernissimi impianti di risalita, le accoglienti baite, le piste per lo sci di fondo lunghe 200 km per tutti i livelli, sentieri solitari e un panorama emozionante. Di fronte all’hotel, che vanta il nome delle sorelle Santer, ex atlete della nazionale di sci di fondo e biathlon, c’è lo stadio di fondo Nordic Arena. Inoltre, gli appassionati di sci alpino e snowboard trovano a poca distanza le piste delle Dolomiti di Sesto, del Plan de Corones e di Cortina d’Ampezzo. Si possono raggiungere anche in treno, con il comodissimo Sci Express Val Pusteria. Per i più romantici, oltre alle meravigliose camere e suite dell’hotel, il consiglio è di passeggiare lungo il lago di Dobbiaco ghiacciato, divertendosi tra pattini e curling. Con la proposta Explore Cross Country – sulle tracce delle Santer Sisters, dal 7 al 26 gennaio 2024, 7 notti in mezza pensione con tessera settimanale Dolomiti Nordic Ski inclusa e consigli delle sorelle Santer, sono a partire da 996 euro a persona in camera Edelweiss. Sono inclusi: un massaggio sportivo al pino mugo, l’uso del centro benessere di 3mila mq, programma di attività: ciaspolate, gettate di vapore in sauna, Pilates, 5 Tibetani, Neuromobility, il late Spa check out fino alle 18:00 del giorno di partenza, l’Holidaypass per usare gratuitamente i mezzi pubblici e un ricco programma di attività sulla neve e in hotel.

Tel. 0474 972142 – https://www.romantikhotels.com

Sul Lago di Dobbiaco (BZ)

La neve scende leggera sui tetti trasparenti degli esclusivi Skyview Chalets affacciati sul Lago di Dobbiaco (BZ), a pochi chilometri dalle Tre Cime di Lavaredo. È qui che l’immersione con il paesaggio invernale si fa totale e i confini tra interno ed esterno si annullano. Panoramici, avveniristici, ecosostenibili, si trovano in una posizione privilegiata per sperimentare la neve: una navetta conduce gli appassionati nelle ski area delle Tre Cime Dolomiti (100 km di piste e 5 montagne collegate tra loro) e Plan de Corones (119 km di piste e collegamento con la Sellaronda); uno ski taxi a Cortina d’Ampezzo. Il comprensorio del Dolomiti Nordicski è ad un passo da questo incantevole winter glamping di lusso, con i suoi 1.300 km di tracciati per lo sci di fondo. Non mancano escursioni invernali, ciaspolate, tour di sci alpinismo tra le vette Patrimonio Mondiale UNESCO. Prezzi a partire da 319 euro al giorno per 2 persone in Chalet Superior, colazione inclusa.

Tel. 0474 973138 – https://www.skyview-chalets.com

All’Alpe di Siusi (BZ)

Il maestoso Sciliar innevato, simbolo dell’Alto Adige, domina il panorama che si può ammirare dal Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ), perla del marchio di lusso Pearls by Romantik. Da questo albergo esclusivo, fusione di storia, arte e design, si aprono le mille possibilità della neve del comprensorio sciistico Alpe di Siusi – Val Gardena con 175 km di meravigliose piste fra le Dolomiti, via d’accesso a 600 km di tracciati da sci spettacolari intorno al Sella. Con un solo skipass si accede al carosello dello sci più grande del mondo: il Dolomiti Superski con i suoi 12 comprensori e oltre 1.200 km di piste. Emozionanti i tour sciistici alla Sellaronda, il Giro della Grande Guerra, il Giro delle Cime e Super8, ma anche le romantiche e avventurose slittate al chiaro di luna, scivolando sulla pista da slittino illuminata in un paesaggio da sogno. Con l’offerta Settimana di vantaggio a gennaio 7 = 5, dal 6 al 31 gennaio 2024, 7 notti sono al prezzo di 5, con colazione inclusa. Per godersi la Giornata mondiale della neve in un regno invernale da fiaba. Il prezzo è a partire da 855 euro a persona.

Tel. 0471 725014 – https://www.romantikhotels.com