Recuperiamo Srl riceve il Premio Nazionale per l’Innovazione nei servizi

Recuperiamo Srl, società Benefit e pmi innovativa che ha lanciato i brand Regusto e Impatto Positivo, si aggiudica il Premio Nazionale per l’Innovazione nei servizi

Recuperiamo Srl, società Benefit e pmi innovativa che ha lanciato i brand Regusto e Impatto Positivo, si aggiudica il Premio nazionale per l’Innovazione nei servizi per la categoria Commercio promosso da Fondazione COTEC per concessione del Presidente della Repubblica. La cerimonia si è svolta presso la sede del CNR con la presenza di Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Luigi Nicolais, Presidente della Fondazione COTEC e Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR. Le sei imprese vincitrici nel Terziario selezionate da Confcommercio hanno ricevuto il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi”, giunto alla XIII Edizione.

Recuperiamo Srl riceve la premiazione per aver sviluppato una piattaforma, Regusto, tramite cui le aziende possono rendere disponibili le eccedenze di prodotto a enti non profit e associazioni, garantendo attraverso la tecnologia blockchain trasparenza e tracciabilità dei flussi e certificando l’impatto positivo generato a livello sociale e ambientale.

Il premio viene assegnato annualmente a soggetti che operano nell’industria, nel design, nel terziario, nella PA e nelle Università, che si sono contraddistinti per l’originalità delle innovazioni che hanno sviluppato relativamente a prodotti, processi, modelli di business.

La valorizzazione e il sostegno alle migliori capacità innovative delle imprese sono alla base del premio che intende favorire la crescita della cultura dell’innovazione del Paese. Un riconoscimento che attesta la capacità del terziario di mercato di attuare le più varie forme di innovazione, da quella tecnologica a quella organizzativa.

Recuperiamo Srl è una Società Benefit e pmi innovativa fondata nel 2016 per iniziativa di Marco Raspati e Paolo Rellini con la mission di generare Impatto Positivo creando valore dalla riduzione dello spreco. Nel tempo sono state introdotte importanti innovazioni nel campo del waste manangement e della sostenibilità. Attraverso la piattaforma Regusto le aziende possono donare e vendere i propri stock di prodotto a rischio spreco tracciando tutti i flussi in blockchain e monitorando il beneficio ambientale, sociale ed economico connesso all’attività. Dati preziosi che possono essere inseriti nel bilancio di sostenibilità delle diverse società aderenti. Attraverso specifici algoritmi i dati generati dalla piattaforma vengono convertiti in impact token, sviluppati secondo standard di calcolo internazionale, che certificano l’impatto sociale e ambientale generato sul territorio. Recuperiamo è Best Performer dell’Economia Circolare 2022 per Confindustria e co-fondatore del progetto di solidarietà circolare SpesaSospesa.org.