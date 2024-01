Lo spettacolo “Strega Bistrega” a Centrale Preneste Teatro

Riprende la Rassegna Infanzie in gioco organizzata da Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro. Domenica 14 gennaio va in scena “Strega Bistrega” di Ruotalibera Teatro

Dopo una breve pausa natalizia riprende la Rassegna per tutta la famiglia Infanzie in gioco con spettacoli di teatro per bambini organizzata da Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro per le nuove generazioni. Sul palco di Centrale Preneste Teatro in Via Alberto da Giussano, 58 (zona Pigneto-Malatesta) a Roma, ogni domenica alle ore 16.30 fino a inizio maggio si esibiscono oltre alla Compagnia residente – Ruotalibera Teatro – alcune delle più importanti realtà di teatro per l’infanzia provenienti da tutta Italia. Sono in programma: Pandemonium Teatro in arrivo da Bergamo (21 gennaio), Fontemaggiore Centro Produzione Teatrale da Perugia (28 gennaio), Fratelli di Taglia da Riccione (4 febbraio), Giallo Mare Minimal Teatro da Empoli (11 febbraio), Compagnia Orma del Leone da Montopoli di Sabina (25 febbraio), Teatro di Carta/Ombre Bianche Teatro da Civitavecchia (24 marzo) e Teatro dei Colori da Avezzano (7 aprile).

Si riprende, dunque, domenica 14 gennaio alle ore 16.30 con lo spettacolo “Strega Bistrega” della Compagnia Ruotalibera Teatro, liberamente ispirato alla fiaba “Il bambino nel sacco” dalla raccolta di fiabe popolari di Italo Calvino. La regia e il testo sono di Fabio Traversa, l’interpretazione è affidata a Valentina Greco e Fabio Traversa e, in video, a Dawid Job Wasiulevska Rocca. La protagonista dello spettacolo è Strega Bistrega, una strega ostinatamente ignorante, una sopravvissuta di una tradizione stregonesca antica e superata. Deve trovare da mangiare e non è facile. C’è una figlia, Margherita Margheritone, ignorante anche lei, ma curiosa. Esistono altri esseri al mondo? Bambini? E come sono fatti? Forse possono diventare un pasto invitante. Ma se già il bambino in tutte le fiabe è preda inafferrabile, in questa storia lo è ancora di più. Adatto dai 3 ai 10 anni.

Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it /calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Strega Bistrega

Compagnia Ruotalibera Teatro

Di: Fabio Traversa

Con: Valentina Greco nella parte di Margherita Margheritone, Dawid Job Wasiulevska Rocca in video nella parte di Pierino Pierone e Fabio Traversa nella parte della Strega Bistrega

Scene: Francesco Persico

Costumi: Valentina Bazzucchi

Disegno luci: Martin Beeretz

Regia: Fabio Traversa

Riprese e regia video: Fabio Traversa

Postproduzione: Lucia De Amicis

Organizzazione e promozione: Serena Amidani e Paola Meda

Grazie a Nicoletta Stefanini che ci ha fatto scoprire la fiaba “Il bambino nel sacco” dalla raccolta di fiabe popolari di Italo Calvino, a cui questa storia si ispira. Grazie a Monica Wasiulevska ed Erminio Angeloni per la loro collaborativa presenza sul set.

Domenica 14 gennaio 2024 alle ore 16.30

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Biglietto unico: 7.00 €

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 / 17.00 – info@ruotalibera.eu

Pagina Facebook: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/centralepreneste/

Web site: www.centraleprenesteteatro.it