Fiducia al centro del prossimo TEDxAscoli Piceno 2023/24

TEDxAscoli Piceno 2023/24: sabato 27 gennaio 2024 al Teatro Ventidio Basso la 5° edizione dell’evento con speaker e performer nazionali ed internazionali

Cosa c’è di più prezioso della fiducia e come può ispirare al cambiamento? Prevendite aperte per garantirsi una poltrona all’evento TEDxAscoliPiceno di sabato 27 gennaio 2024 nella splendida cornice del Teatro Ventidio Basso ad Ascoli Piceno.

TEDxAscoliPiceno è pronto a connettere cuori e menti e farvi vivere un’esperienza straordinaria: 9 menti brillanti si alterneranno sul palco dal vivo per mettere in circolo idee che meritano di essere diffuse in perfetto stile TED e si alterneranno con performer d’eccellenza. Tutti loro condivideranno con noi come la fiducia ha giocato un ruolo fondamentale nelle loro vite. Dal coraggio di abbracciare l’ignoto alle sfide superate, ogni racconto sarà un tassello del mosaico che compone il tema centrale della giornata.

Gli speaker e i performer sono pronti e pronte a stupire la platea e condividere nuove scoperte, esperienze forti, progressi scientifici e della comunicazione per contribuire allo sviluppo della comunità grazie anche alla tecnologia. In un mondo interconnesso, TEDxAscoliPiceno esplorerà come la fiducia sia una cerniera tra passato e futuro, in grado di costruire ponti tra individui, collettività e idee. Attraverso storie ispiranti e riflessioni, questa edizione condurrà gli spettatori in un viaggio emozionante in cui le idee rappresentano il motore di una società che cresce insieme grazie alla fiducia.

“Crediamo molto in questo evento, a cui dedichiamo tempo e passione. Quest’anno l’ambizione è renderlo un appuntamento internazionale e unico per il nostro territorio: due talk su sette saranno in inglese (con una APP di traduzione simultanea per chi vorrà ascoltarli in italiano) e tutti gli speaker e i performer – ancora top secret – sono di altissimo livello! Nel costruire l’evento abbiamo pensato ai ragazzi e alle ragazze del Piceno e a come poter ispirare le nuove generazioni parlando con il loro linguaggio: digitale, tecnologico e globale – ha detto Sara Leonetti Presidente TEDXAscoliPiceno”.

A supportare l’evento, aziende e enti del territorio e associazioni non profit come Radio Incredibile (che curerà i collegamenti dal backstage in diretta radio), Blow Up, Frida Art Academy, Brand Festival…

Per acquistare i biglietti visita il sito web https://www.tedxascolipiceno.com