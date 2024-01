Edo Rovito pubblica il suo primo Ep: “De Siderale”

Edo Rovito compone canzoni con accordi semplicissimi e testi che nemmeno lui stesso riesce a capire del tutto: “De Siderale” è il suo primo EP

Il Cantautore Edo Rovito arriva con grande Maturità al suo primo Ep: De Siderale.

“Il progetto musicale affonda le sue radici in due principali aspetti: l’esperienza umana e il desiderio. L’umanità rappresenta la condizione terrena, la gravità la materia. In sostanza cioè che per natura regola gli equilibri della nostra esistenza.

Il desiderio rappresenta invece il tendere a qualcosa di lontano: alle stelle, all’universo.

Andare in una direzione che sia aldilà di noi è come se fosse la chiave per liberarci dalle prigioni, dai vincoli della nostra condizione. Senza questo andare oltre noi stessi, saremmo immobili. L’evoluzione umana è legata a doppio filo al desiderio: senza l’una non esiste l’altro”.

Queste le prime sentite dichiarazioni dell’artista rispetto alla sua composizione che sembra apparire un viaggio introspettivo ed eclatante oltre i limiti imposti dal consuetudinario.

“La prima parte, pubblicata su tutte le piattaforme, si compone di cinque canzoni che cercano di cogliere gli aspetti di bellezza in tutto questo. L’amore, seppure travagliato. Il coraggio nell’esprimere ciò che siamo a prescindere dal giudizio degli altri.

La meraviglia di questa esistenza nonostante tutto il dolore. La luce che abbiamo dentro a darci la forza per continuare questa battaglia chiamata vita. La seconda parte, già in fase di sviluppo, si compone di altre cinque canzoni che sono perlopiù una critica a quegli aspetti del nostro tempo che di bellezza ne hanno ben poca.”

BIOGRAFIA ARTISTA

Edo Rovito, classe 1994, nasce a Milano e scrive la sua prima canzone all’età di 15 anni. Una chitarra, una penna, un foglio e la voglia, la necessità di esprimersi. Compone canzoni con accordi semplicissimi e testi che nemmeno lui stesso riesce a capire del tutto. Questo approccio non é cambiato, nonostante il tempo trascorso abbia aggiunto qualche colore, qualche sfumatura in più.

Dal 14/07/2023 è disponibile su tutti i store digitali il suo primo singolo: “Eterno”, e adesso ne ha 29 di anni. Il tempo è passato ma non la passione per la musica.

Il singolo fa parte dell’EP “De Siderale – Parte 1” che raccoglie 5 brani arrangiati e prodotti da Giovanni Calella e masterizzati da Giovanni Versari. Tutto grazie al fondamentale aiuto di Guido Andreani.