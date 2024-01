E-Talism presenta la nuova collezione “Reborn”

La nuova collezione E-Talism enfatizza il concetto di rinascita personale, esattamente come una fenice che emerge, più forte, dalle proprie ceneri

Una serie di scatti presentano in anteprima i capi che saranno in campagna vendita, a partire da gennaio, in Via Settala 29 a Milano presso ELLE DD SHOWROOM. La collezione, forte della visione del perseguire uno stile autentico, riconoscibile, impeccabile che è nel DNA del brand, enfatizza il concetto di rinascita personale, esattamente come una fenice che emerge, più forte, dalle proprie ceneri. I tessuti dalla mano morbida e calda sono selezionati per creare un’esperienza tattile che trasmette un senso di protezione, capaci di avvolgere chi indossa i capi, per una naturale sensazione di benessere.

La scelta delle forme e volumi vogliono trasmettere un senso di impenetrabilità; l’uso di pannelli, sovrapposizioni e chiusure a doppio petto contribuiscono ad evocare la forza della collezione. Le caratteristiche bande sulle maniche dei blazer rappresentano l’armatura, mentre applicate negli abiti raffigurano le ali della fenice, accentuando così il tema di rigenerazione e crescita.

Anche nella nuova proposta E-TALISM celebra la diversità e si impegna ad ispirare i giovani ad esprimere la propria unicità, dove c’è sempre avanguardia, novità, carattere e l’unione di un’eleganza senza tempo con uno stile contemporaneo, capace di incoraggiare l’autenticità e celebrare la bellezza di essere sé stessi.

Ogni prodotto E-talism racconta una storia di qualità ed eccellenza, di tutta l’esperienza della tradizione manifatturiera italiana che costituisce il cuore pulsante del lavoro e della filosofia del marchio, garantendo non solo l’alta qualità, ma anche la pura espressione della tradizione italiana.

Con la campagna vendita autunno-inverno 2024/2025 il brand avvia ufficialmente anche la sua espansione a livello internazionale.