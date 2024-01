“Tali e Quali” condotto da Carlo Conti su Rai 1: le anticipazioni

Stasera su Rai 1 al via “Tali e Quali” condotto da Carlo Conti, con i fuoriclasse “non professionisti” delle imitazioni: le anticipazioni

Prende il via l’edizione 2024 del varietà “Tali e Quali”, in onda sabato 13 gennaio alle 21.25 su Rai 1. Il programma – condotto come sempre da Carlo Conti e prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy – nel corso di quattro appuntamenti darà spazio a straordinari artisti “non professionisti”, che si sono proposti nei mesi scorsi sul sito o alla redazione del programma e che sono stati selezionati per essere identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano.

Lo spettacolo, sulla scia del grande successo social e di pubblico di “Tale e Quale Show”, andato in onda nell’autunno 2023, darà spazio ad artisti bravissimi, ma sconosciuti che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “big” che li hanno preceduti e di presentarsi davanti alla stessa giuria (Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa) affrontando lo stesso meccanismo di voto. Dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma si potrà vedere una casalinga “che è” Gianna Nannini o un operaio “Tale e Quale” a Ligabue e poi professoresse, camerieri, infermiere, baristi.

Tutti loro, straordinariamente e incredibilmente uguali ai propri beniamini, racconteranno le loro storie e proporranno le loro passioni, la loro gioia, la loro musica e la loro bravura – rigorosamente dal vivo – sul palco. Le esibizioni saranno suddivise nelle quattro puntate del programma e ogni puntata avrà il suo vincitore. L’ultima puntata sarà arricchita da una super sfida: i “vincitori di puntata” ritorneranno in scena per sottoporsi alla votazione finale, che decreterà il campione di “Tali e Quali”.

I protagonisti, oltre alla trepidazione della loro “prima volta”, proveranno anche il brivido di essere seguiti dal team di grandi professionisti di “Tale e Quale Show”: costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri, “vocal coach” come Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella, l’“actor coach” Emanuela Aureli con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Nel programma anche Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che proveranno ad affrontare una sfida del tutto inedita.