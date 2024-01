Previsioni meteo 13 gennaio 2024: tempo stabile ma clima freddo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 13 gennaio 2024: rimonta anticiclonica porta tempo stabile sull’Italia ma farà ancora freddo

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in questo weekend grazie ad una timida rimonta anticiclonica che per il momento tiene lontane le perturbazioni. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni anche se il clima risulterà ancora tipicamente invernale con temperature in linea con la media stagionale o leggermente inferiori. Domani avremo invece maggiore nuvolosità associata a piogge sparse al Centro-Sud e nevicate a quote superiori ai 1000 metri lungo l’Appennino. Situazione invariata anche lunedì, con piogge sulle coste tirreniche e nevicate sui rilievi appenninici ma con quota neve in rialzo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 13 gennaio 2024.

Al Nord: Sia al mattino che al pomeriggio avremo tempo stabile su tutte le regioni con cieli soleggiati ed innocui addensamenti sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nuvolosità sulla Liguria con locali pioviggini. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con sole prevalente e locali addensamenti sulle coste adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento in più sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, nubi sulla Sardegna con possibili piogge isolate. In serata e in nottata non sono attese variazioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .