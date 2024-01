In radio e online “Aquilone”, il nuovo singolo di Fabry-T

“Aquilone” di Fabry-T parla di fobia sociale, il sentirsi vuoti anche quando si è tra tanta gente, vedere il negativo nelle cose e nelle persone

Esce “Aquilone”, il nuovo singolo dell’eclettico Fabry-T, sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. “Aquilone” parla di fobia sociale, il sentirsi vuoti anche quando si è tra tanta gente, vedere il negativo nelle cose e nelle persone, raccontare agli altri che starmi accanto significa vedermi crollare nell’apatia e nel caos delle mie paure È la sensazione di sconforto totale rivolta verso la vita e il disgusto verso la falsità della massa, anche a livello discografico, l’omologazione degli artisti e del genere musicale.

“Aquilone è stare in bilico tra il senso di incertezza che incombe su di me e che mi fa credere di non avere successo nella vita (essere libero) e la speranza di evadere da questo limbo. Per fortuna chi mi ama c’è, è presente e mi sostiene. La musica è l’unica forma di libertà che mi rimane.” Fabry-T

Storia dell’artista

L’impatto con l’arte è stato immediato (già dall’età di tre anni) con il disegno, ma l’interesse per la musica nacque all’età di sei anni con le sigle dei cartoni animati; avevo una predisposizione per il ritmo e ascoltavo la musica e mi chiedevo cosa girasse attorno al lavoro di essa. Durante la terza superiore del liceo artistico, poi, mossi i primi passi mettendomi in gioco con qualche cover pubblicata in rete, ma fu definitivamente nel 2012 che decisi di scrivere dei testi (inizialmente ritornelli) e creare dei beat. Ho coltivato la passione fino ad oggi senza mai fermarmi, producendomi da solo (nel mio home-studio), cercando sempre di migliorare il mio stile artistico, vocale e delle produzioni. Principalmente le mie canzoni raccontano d’amore; sono soprattutto incentrate sulle emozioni che provo quando, molto spesso, mi ritrovo a dialogare con me stesso. In poche parole, la mia musica è un’autoterapia. Ho partecipato a varie serate della mia città Messina, e nel 2019 al “Coca Cola Future Legend Contest” sono stato selezionato per il team soul di Annalisa. Il 12 gennaio 2023 Vinco il Premio De André Edizione XXI con la canzone “Mari” avendo l’onore di ricevere la targa da Dori Ghezzi.