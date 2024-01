Il film “Ex – Amici come prima!” stasera su Rai Movie: ecco la trama

Le “interferenze” amorose al centro di “Ex – Amici come prima!” che Rai Movie propone stasera in prima serata: la trama del film

Coppie che scoppiano, equivoci e risate: su Rai Movie, sabato 13 gennaio alle 21.15, arriva “Ex – Amici come prima”. Quattro episodi, in Italia e dintorni, in cui il rapporto fra coniugi e fidanzati subisce delle interferenze. Il risultato potrebbe essere drammatico, ma con Enrico Brignano, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis e Carlo Vanzina non mancano le risate.

Ci sono un politico in crisi di coppia e di vocazione, un architetto che s’innamora dell’avvocato che segue la moglie nel suo divorzio, un novello sposo che fa i conti col passato e un finto psicoanalista per amore. Non manca Paolo Ruffini in un quinto microepisodio, a completare il quadro, leggero e attuale, per questo seguito vanziniano di un format portato al cinema, qualche anno prima, da Fausto Brizzi. Nel cast anche anche Alessandro Gassmann, Teresa Mannino, Anna Foglietta, Gabriella Pession.