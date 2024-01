Gli episodi 3, 4 e 5 de “La Unidad 3” stasera su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 torna la terza stagione della serie “La Unidad – Kabul” che racconta le vicende dell’antiterrorismo spagnola: la trama degli episodi 3, 4 e 5

Sabato 13 gennaio si conclude la terza stagione, in prima visione assoluta su Rai 4, della serie action/thriller “La Unidad”. Nota come “La Unidad: Kabul”, la terza stagione della serie vede tornare in azione solo parte della squadra guidata dal Commissario Carla Torres. Alcuni agenti dell’unità, infatti, dopo i fatti della stagione precedente, si trovano in Afghanistan pochi giorni prima che Kabul venga presa dai talebani e la Spagna inizi l’evacuazione dei civili.

La terza e ultima stagione della serie si intitola “La Unidad Kabul”. Nell’episodio numero 3, la moglie di Massoud subisce pressioni dalla famiglia affinché fugga in Pakistan, ma lei non vuole abbandonare il marito. Carla vuole approfittare di una missione di salvataggio che i russi effettueranno con mercenari per aiutare i suoi compagni.

A seguire, nell’episodio numero 4, Miriam e Massoud devono nascondersi dai talebani che li cercano. Carla e l’ambasciatore spagnolo incontrano il delegato del nuovo governo talebano.

Infine, nell’episodio numero 5 in onda stasera, Marcos continua a cercare modi per sfuggire alla pericolosa situazione in cui è ancora coinvolto. La moglie di Massoud e tutta la sua famiglia aspettano al gate dell’aeroporto per fuggire in Spagna.