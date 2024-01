Fuori “Loop”, il nuovo singolo di Luvi

In radio arriva “Loop” il nuovo singolo di Luvi, brano scritto con Lorenzo Osmeni David che parla in modo divertente della fase dell’innamoramento

“Loop” è un brano energico, ballabile e pieno di vita che racconta del labirinto infinito in cui ci si trova quando si è innamorati, un labirinto da cui è difficile uscire. La canzone vuole ricreare, attraverso i suoni, proprio questo loop infinito, dove pensiamo sempre alla stessa persona, dove ci viene in mente sempre la stessa immagine e così via.

«Ho scelto di scrivere questo brano, perché volevo parlare della fase dell’innamoramento in maniera allegra leggera – afferma Luvi – e ho descritto situazioni vissute in prima persona, e penso che anche tante altre persone vi si possano ritrovare. La cosa che più mi piace di questo brano è l’energia che trasmette, quell’energia che ho voglia di trasmettere io con la mia musica. »

Qui il video: https://youtu.be/8B38aOUnLB4

Il brano è accompagnato dal video diretto da Paolo Bianconi, Art Creative Director CJ Hamilton ed è un insieme di colori, ognuno a rappresentare un senso, che nella semplicità tendono a descrivere il significato del brano.

Ludovica Nardi, in arte Luvi, è una giovane artista milanese classe 2003. Ha iniziato a studiare pianoforte e successivamente canto sin da piccola alla Ricordi Music School. Con tanta voglia di fare e soprattutto di mettersi in gioco, ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali portando a casa buoni risultati; tra i più importanti ricordiamo Una Voce Per San Marino ESC 2022 e NOKEP TV 2022/2023. Giovane e piena di energia ha tenuto numerosi live nelle discoteche più conosciute di Milano e dintorni. Scrive sia in italiano che in inglese e spesso compone anche le melodie delle sue stesse canzoni. L’incontro con Jumar Events, le ha consentito di iniziare un nuovo percorso, dopo una serie di difficoltà non solo legate al suo mondo artistico, che ha portato al lancio del singolo “Loop”.