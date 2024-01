Fuori “Anima”, nuovo singolo del rapper palermitano DOUBLE G

Disponibile sugli store in digitale e in radio “Anima”, nuovo singolo del rapper palermitano DOUBLE G. Online anche il videoclip

“Anima” è il titolo del nuovo singolo, a distanza di quattro anni, del rapper palermitano Double G, disponibile in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica a partire da oggi. Online anche il videoclip.

ASCOLTA BRANO – GUARDA VIDEOCLIP

Il singolo, scritto dallo stesso Double G, con la produzione musicale, mix e master a cura di Marco Arrisicato, Studio Borealis, racconta un viaggio emotivo attraverso le oscure fasi della vita, dove il buio sembra prevalere: “La notte diventa una metafora dell’incertezza e della perdita, mentre il desiderio di trovare risposte si scontra con la mancanza di guida spirituale – – racconta l’artista classe ‘99 -. Le relazioni interrotte, l’amore perduto e la delusione nell’amicizia delineano un percorso difficile, ma l’elemento salvifico emerge dalla passione per la musica. Quest’ultima si presenta come un’ancora di salvezza, riaccendendo la vitalità e la forza interiore. La narrazione riflette sulle cicatrici emotive, l’importanza di affrontare il passato e la determinazione a perseguire i propri sogni nonostante le avversità. La ripetizione del tema musicale sottolinea la costante presenza di questa arte nella mia vita e la sua inestimabile capacità di fornire conforto e ispirazione e sottolinea l’importanza di sfidare il destino e ritrovare il sorriso, incarnando la voglia di vivere una vita autentica e indomita”.

Influenzato dal rap americano e dalle canzoni italiane degli anni ’80 e ’90, ha l’intenzione di valorizzare la sua Palermo attraverso le sue canzoni e di essere un esempio per chiunque creda che un sogno frastagliato da ostacoli sia impossibile da realizzare, Double G, pseudonimo di Giuseppe Ciulla, inizia a scrivere le prime rime su vecchi quaderni sbiaditi: “La musica è stata il mio alleato costante, il ritmo che accompagna ogni passo della mia vita – spiega -. Crescendo, decisi di scrivere e pubblicare le mie canzoni all’età di 17 anni, ricevendo molti feedback positivi. In passato, mi sono esibito con successo nei locali e alle feste scolastiche, ottenendo risultati sorprendenti considerando la mia esperienza limitata. Ho addirittura vinto vari contest musicali. Tutto sembrava andare per il meglio fino a quando ho iniziato a vivere un periodo difficile, tra forte stress e attacchi di panico, in cui ho dubitato di me stesso e del mio talento musicale. Ero deciso a mollare tutto. Ma è impossibile separarsi da ciò per cui si è nati, e “Anima” ne è la prova. È solo l’inizio.”

Il videoclip, per la regia di Frank Falletta e Giuseppe Ciulla, racconta di quanto spesso ci circondiamo di persone solo per ricavarne un piacere personale ed egoistico: “stare insieme per convenienza che si trasforma in solitudine nei momenti più bui ed intimi. Ecco perché abbiamo scelto due location contrapposte fra di loro: la villa con piscina, luogo di party e di divertimento, di stare bene insieme per un unico scopo, il divertimento. Dall’altra parte il deserto, sinonimo di solitudine e malinconia”.