Alessia Curcio online con il video di “Come sto senza di te”

Fuori il video di “Come sto senza di te” il singolo inedito di Alessia Curcio, arrangiato da TempoXso, scritto da Andrea Gallo, già autore di Mina e Celentano, con Franco Muggeo e Barbara Montecucco, prodotto da Luca Venturi (On The Set / Artist First).

« “Come sto senza di te“, è un omaggio a mia nonna, il pilastro della mia famiglia, e riflette il legame speciale che avevamo – racconta Alessia Curcio – io credo siano tanti i ragazzi e le ragazze che hanno un legame forte con i nonni che sono, in tanti casi, la forza delle famiglie.»

Qui il video https://youtu.be/5rZv1gQuX2g

Il video, diretto da Nilo Chapo, è stato girato a Bari e permette a Alessia di ripercorrere, anche attraverso immagini di repertorio, i ricordi che ha con la nonna a cui il brano è dedicato.

Alessia Curcio è una giovane originaria della Calabria, nata e cresciuta in Svizzera. La sua vita è stata segnata fin da piccola da una rara malattia metabolica chiamata Glicogenosi di tipo 3a, che richiede una costante attenzione e sorveglianza per evitare l’ipoglicemia. Nonostante le sfide, Alessia ha sempre lottato con determinazione, supportata dai suoi genitori. A 4 anni, ha scoperto la sua passione per la musica, che è diventata una parte essenziale della sua vita. Ha iniziato a prendere lezioni di canto, partecipando a vari concorsi musicali nel corso degli anni. Nel 2020 ha affrontato la perdita della sua adorata nonna, un momento che le ha provocato un blocco. non solo nel canto. per un paio d’anni. Il suo amore per la musica non è mai svanito, e nel 2022 partecipa al programma televisivo A Voice For Music, riaccendendo la sua passione per il canto. Vince il premio della critica, e grazie a questa esperienza, incontra il suo attuale discografico, Luca Venturi con cui inizia il suo progetto. Grazie al suo talento musicale e alla forza tratta dalla sua nonna, Alessia sta realizzando il suo sogno artistico e il 27 ottobre arriva in radio il singolo “Come sto senza di te”.