“A bassa voce” è il nuovo singolo di Diletta Giangiulio

“A Bassa Voce” è il titolo del nuovo singolo della cantautrice ravennate Diletta Giangiulio disponibile su tutte le piattaforme digitali

“A Bassa Voce” è il titolo del nuovo singolo della cantautrice ravennate Diletta Giangiulio in uscita su tutte le piattaforme digitali. Il brano è stato arrangiato e prodotto da Marco Giorgi dell’etichetta Yourvoice Records di Rimini.

“Io e te siamo amici” recita la prima frase della canzone, “è un inno all’amicizia fuori dagli schemi, che non sempre resta tale ma si evolve in una storia d’amore non corrisposta” spiega la cantautrice.

Nata a Ravenna nel settembre del 96’ Diletta è una cantante eclettica con un’anima pop-rock: la caratterizzano da un lato, l’interesse per il diritto – che la porta al conseguimento della laurea triennale in GIPA e poi magistrale in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna – dall’altro, una passione spropositata per il mondo musicale.

Diletta quando sale sul palco e canta i testi delle sue canzoni si trasforma, le sue parole sono carezze che bruciano come schiaffi e graffiano l’anima. Attualmente, sta lavorando a nuovi progetti musicali.

La cantautrice entra nel mondo della musica in punta di piedi coi sui modi garbati e gentili, nel porsi nella vita di tutti i giorni ma anche quando suona il suo strumento preferito, il pianoforte, che ha studiato fin dall’adolescenza. Nel 2016, dopo l’iscrizione alla SIAE, inizia a scrivere i suoi primi brani inediti e nello stesso periodo canta e suona in alcune rock band della sua città Ravenna.

Nel 2022 partecipa in qualità di interprete all’evento Reunion Parade del Festival Di Castrocaro Voci nuove di ieri e di oggi presso il Padiglione delle Feste a Castrocaro.

Nel 2023 è tra i dieci finalisti del Festival Musica Bella a Montechiarugolo in onore del compositore e cantautore italiano Gianni Bella presentando “Libera”, il suo brano d’esordio, che parla di cultura del rispetto contro la violenza di genere e della necessità di difendere il proprio modo di essere, frutto della collaborazione con il produttore e arrangiatore Fabrizio Foschini e la vocal coach Emanuela ‘Manu’ Cortesi.

Nello stesso anno si classifica terza nella categoria canto femminile over 18 classe A della finale europea del concorso e programma televisivo “Performer Italian cup” in onda su Rai 2 con Valentina Spampinato e Garrison Rochelle.