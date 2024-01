“Un domani in forse” è il nuovo singolo di Mattia Amati

Fuori in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming il nuovo singolo di Mattia Amati dal titolo “Un domani in forse”

Fuori il nuovo singolo di Mattia Amati dal titolo “Un domani in forse”. Dopo aver pubblicato due EP tra il 2019 e il 2021, il cantautore toscano torna con il primo capitolo di un nuovo progetto musicale che vedrà lentamente la luce nel corso dell’anno e che vede la collaborazione di Marco Carnesecchi. Un brano carico di influenze indie-pop, che porta l’ascoltatore a riflettere sull’importanza dell’essere concentrati sull’attimo presente.

“Ho scritto questo pezzo una notte mentre ero in giro nel quartiere Oltrarno a Firenze, era un momento dove guardavo troppo il passato ed il futuro senza concentrarmi su quello che realmente stavo vivendo in quel momento, cioè il presente. Il pezzo parla dell’incertezza che può avere il futuro, inteso sia come futuro prossimo (cioè il non concentrarsi sul presente e di conseguenza il futuro a breve termine avrà inevitabilmente delle ripercussioni) sia come futuro a lungo termine in quanto di questo come recita la Canzona di Bacco “Del doman non v’è certezza”. Però la cosa più importante, a mio avviso, sarebbe che ogni persona che ascolta questo pezzo riesca a dare un significato personale al pezzo, diverso da quello che intendo io.”

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3IolKSf