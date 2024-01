Su Rai 1 debutta “Colpo di Luna” di Virginia Raffaele: le anticipazioni

Su Rai 1 al via “Colpo di Luna”, il nuovo show di Virginia Raffaele con Francesco Arca, Carlo Conti, Gigi D’Alessio e la Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini

Comicità, magia, leggerezza, divertimento, invenzione e sogno. Ci sono tutti i mille colori che hanno reso unico il talento di Virginia Raffaele, in questo suo primo show televisivo “Colpo di Luna” – prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine – in onda per tre venerdì in prima serata, a partire dal 12 gennaio su Rai 1.

Uno spettacolo che vive dell’atmosfera magica della migliore tradizione del varietà ispirandosi in particolare allo storico programma Rai “Teatro 10”, con uno studio grande, elegante e cangiante che occupa il Teatro 5 di Cinecittà, cui si uniscono elementi fortemente contemporanei, mentre i momenti dello show si accendono uno dietro l’altro. Su questo filone di rimandi tra antico e moderno, irrompe Virginia Raffaele e l’altra sua fonte di ispirazione, il Luna Park, dove è cresciuta, che rimane nel suo Dna e che porta ovunque vada con i suoi personaggi, racconti, ospiti. Non si tratta solo di un immaginario da cui attingere, ma un’attitude, un modo di leggere la vita attraverso le attrazioni delle giostre: in equilibrio sul tagadà, persi nella casa degli specchi, con le vertigini sulla ruota panoramica o con le dita appiccicate dallo zucchero filato…

Accanto a Virginia in questa nuova avventura nella quale metterà in scena nuove maschere, oltre a richiamarne alcune dal passato, due grandi protagonisti dello spettacolo italiano presenti in tutte e tre le serate, Carlo Conti e Gigi D’Alessio. Insieme a loro, anche Francesco Arca e Maurizio Ferrini con il suo personaggio della Signora Coriandoli, In studio, in ogni puntata, tanti ospiti tra attori, comici, musicisti. Sono molti gli elementi che comporranno l’universo di questo show: da gag a sitcom e improvvisazioni, tanta musica – con una band di 15 elementi diretta dal Maestro Maurizio Filardo – e ballo con la direzione artistica di Laccio e il suo corpo di ballo che dipinge scenari e mondi.

Virginia Raffaele dopo anni di grandi successi a teatro, dove il suo “Samusà” ha inanellato sold out in tutta Italia e premi prestigiosi come il Duse nel 2022, e al cinema con tre film diversi, tutti da protagonista, torna finalmente in televisione e si porta dietro un bagaglio arricchito di esperienze e racconti, immagini e suoni del colorato che mondo che c’è in lei e intorno a tutti noi.