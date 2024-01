Lega Basket Serie A lancia la nuova app per i tifosi

Lega Basket Serie A lancia la nuova app mobile per smartphone e il nuovo sito web. I nuovi prodotti digitali sono stati progettati e realizzati da The Wave

Lega Basket Serie A (www.legabasket.it), la massima divisione professionistica del campionato italiano di pallacanestro, lancia la nuova app mobile per smartphone e il nuovo sito web. I nuovi prodotti digitali sono stati progettati e realizzati da The Wave (www.thewavestudio.it), digital agency che fonde design e sviluppo per creare prodotti digitali unici e riconoscibili, insieme all’Official Advisor Infront.

L’obiettivo è quello di dare ai tifosi e agli appassionati di basket di tutte le squadre italiane la possibilità di fruire dei contenuti nel miglior modo possibile e garantire all’utente un’esperienza d’uso coinvolgente e al passo con i tempi, per vedere in real time i risultati delle competizioni, le classifiche, le statistiche ed i contenuti esclusivi. Ciò sarà possibile grazie al design del sito e delle app mobile per smartphone completamente rinnovati e all’utilizzo di nuove tecnologie di sviluppo, per una user experience e user interface senza eguali. Questo rinnovamento è in linea con il piano strategico coordinato da Infront e Lega per lo sviluppo del brand e della relazione con i tifosi.

In particolare, è stato completamente rivisto il Look & Feel del sito e delle app, per un’esperienza utente migliorata, immersiva, e sempre a portata di mano. I contenuti esclusivi sono stati aggiunti anche in formato Stories e Reels per la navigazione in app mobile, sia per dispositivi Apple che per dispositivi Android, e sono anche stati lanciati dei nuovi format esclusivi LBA Originals.

“È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio dei nuovi prodotti digitali di Lega Basket Serie A, curati da The Wave in ogni singolo dettaglio, partendo dal design dell’esperienza utente, fino ad arrivare alla realizzazione tecnologica del sito web e delle app. Ci auguriamo di aver portato a tifosi ed appassionati di basket dei prodotti digitali che saranno apprezzati nel corso di questa e delle prossime stagioni.” – ha commentato Marco Reitano, Co-Founder & Managing Director in The Wave. “Lo sviluppo del nuovo ecosistema digitale di Lega Basket Serie A è stata un’esaltante sfida tecnologica. Grazie al lavoro di squadra tra The Wave, LBA ed Infront è stato possibile realizzare un prodotto che rispecchiasse le esigenze di tutti gli utenti. Siamo orgogliosi del lavoro fatto e dei prodotti dati alla community dei tifosi del basket italiano.” – aggiunge Edoardo Benissimo, Co-Founder & Code Director in The Wave.

“I canali digitali sono e saranno sempre di più i principali punti di contatto fra LBA e tutti gli appassionati del nostro sport – afferma Massimo Cortinovis, Head of Digital LBA – In particolare modo sito e app mobile rappresentano le property digitali tramite le quali LBA vuole creare una connessione entusiasmante e gratificante con i milioni di fan del basket che seguono il nostro Campionato o anche semplicemente amano il nostro sport. Siamo convinti che il continuo rinnovamento delle modalità tramite le quali interagiamo con il nostro pubblico sia una chiave del nostro successo presente e futuro”.