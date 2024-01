Il film “Sotto il sole della Toscana” su Rai Movie: la trama

Hollywood in vacanza a Cortona, in provincia di Arezzo, nel film “Sotto il sole della Toscana” che Rai Movie propone in prima serata: la trama

Su Rai Movie, venerdì 12 gennaio alle 21.15, va in onda il film “Sotto il sole della Toscana”, una coproduzione italo-americana firmata da Audrey Wells, con Diane Lane, Sandra Oh, Raoul Bova e Claudia Gerini.

Frances Mayes è una scrittrice americana, in crisi personale dopo la separazione dal marito, e per tirarla un po’ su di morale la sua amica Patti le regala una vacanza di dieci giorni in Italia. Nei paraggi di Cortona Frances si accorge che c’è una villa in vendita, da ristrutturare: è una buona occasione per cominciare la sua nuova vita.

Diane Lane, luminosa come sempre, interpreta un personaggio delicato e affascinante in questa commedia romantica: il paesaggio fa il resto, con qualche interessante “prestito” da Cinecittà, come Raoul Bova e Claudia Gerini, e un pittoresco cameo di Mario Monicelli.