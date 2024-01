Anidride carbonica in atmosfera ai livelli più alti da 14 milioni di anni

Uno studio coordinato dal Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia University ha scoperto che l’anidride carbonica in atmosfera è ai livelli più alti da 14 milioni di anni

Già nel 1896 lo scienziato svedese Svante Arrhenius aveva intuito che un incremento dei livelli di anidride carbonica (CO 2 ) in atmosfera avrebbe provocato un innalzamento della temperatura media superficiale del nostro pianeta. Arrhenius fu un pioniere nel calcolare che un raddoppio della concentrazione di CO 2 potrebbe comportare un aumento della temperatura terrestre di circa 3°C.

Le stime correnti indicano che, su periodi di tempo che vanno da decenni a secoli, ogni raddoppio dell’anidride carbonica potrebbe portare a un riscaldamento globale compreso tra 1,5 a 4,5 °C, portando il pianeta pericolosamente vicino o oltre i 2 gradi di riscaldamento, valore che potrebbe essere raggiunto entro la fine di questo secolo. Tuttavia, è possibile che queste previsioni siano in realtà ancora più elevate. A rivelarlo è uno studio coordinato dal Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia University, a cui ha partecipato anche l’Istituto di scienze polari (Isp) del Consiglio nazionale delle ricerche. I risultati sono stati appena pubblicati sulla rivista Science.

“Sappiamo da tempo che aggiungere CO 2 in atmosfera aumenta la temperatura” ha affermato Bärbel Hönisch, ricercatrice presso la Columbia University, e coordinatrice del lavoro, “ma questo lavoro ci offre un’idea molto più solida di quanto il clima sia sensibile su scale temporali lunghe”. Per ricostruire la concentrazione di CO 2 nel passato geologico si utilizzano misure dirette, quali l’analisi delle bolle d’aria intrappolate nelle carote di ghiaccio delle zone polari, e misure indirette come lo studio dei segnali chimici nelle piante, minerali e organismi fossili. “La composizione isotopica dei gusci carbonatici di alcuni organismi planctonici conservati nei sedimenti marini o dello scheletro dei coralli ci permette di ricostruire il clima del passato”, prosegue Paolo Montagna, ricercatore del Cnr-Isp e coautore del lavoro. “Combinando misure dirette ed indirette provenienti da vari archivi geologici, siamo riusciti ad ottenere una ricostruzione dettagliata dei livelli di CO 2 in atmosfera degli ultimi 66 milioni di anni. Questa ricostruzione è stata poi messa a confronto con la curva di evoluzione della temperatura per avere una visione più completa”.

Il periodo più antico, tra 66 e 56 milioni di anni fa, è stato a lungo un mistero, poiché la Terra era quasi completamente priva di ghiacci, ma alcuni studi indicavano livelli relativamente bassi di CO 2 . Tuttavia, la nuova ricerca ha stabilito che la concentrazione di CO 2 in questo periodo era effettivamente elevata, oscillando tra 600 e 700 ppm (parti per milione). Lo studio ha confermato che il periodo più caldo fu circa 50 milioni di anni fa, con livelli di CO 2 che hanno raggiunto 1600 ppm e temperature fino a 12°C più alte rispetto ad oggi. Circa 34 milioni di anni fa, la riduzione di CO2 ha portato allo sviluppo dell’attuale calotta glaciale antartica. In seguito, si è verificata un’ulteriore diminuzione della CO 2 , periodo in cui si sono evoluti gli antenati di molte specie vegetali e animali esistenti oggi. Questo evidenzia come le variazioni di questo gas climalterante abbiano un impatto non solo sul clima, ma anche sugli ecosistemi.

“La concentrazione attuale di CO 2 ha superato i 420 ppm, segnando un incremento del 50% rispetto ai livelli ricostruiti alla fine del XVIII secolo” continua Montagna. “Valori così elevati non sono mai stati raggiunti negli ultimi 14 milioni di anni, e questa tendenza, se non mitigata, potrebbe portare le concentrazioni di CO 2 a livelli di 600-800 ppm alla fine di questo secolo”.

La nuova ricostruzione, basata su un’analisi approfondita dei dati pregressi, rivela che un raddoppio della CO 2 in atmosfera corrisponde ad un aumento della temperatura media globale di 5-8 °C. “Tale scenario evidenzia l’urgente necessità di affrontare le emissioni di gas serra e di elaborare strategie efficaci per contrastare il cambiamento climatico” conclude Hönisch.

Questo studio permetterà ai ricercatori di raffinare i modelli per le previsioni climatiche nei prossimi decenni e differenziare i processi che si manifestano su scale temporali diverse.

