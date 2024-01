Previsioni meteo 11 gennaio 2024: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 11 gennaio 2024: piogge su tutte le regioni meridionali, temperature in graduale rialzo

Italia divisa in due sotto il profilo meteo in questa seconda settimana del nuovo anno. Al Nord e al Centro nella giornata di oggi avremo tempo stabile, con alternanza di nubi e sole. Discorso diverso al Sud e sulle Isole maggiori dove il maltempo sarà grande protagonista. Avremo infatti piogge diffuse e neve attorno ai 1000 metri sull’Appennino meridionale. Domani scenario pressoché invariato, con tempo stabile sulle regioni centro-settentrionali e ancora piogge al meridione, specie su Sardegna e Sicilia. Temperature in graduale rialzo dopo il crollo termico dei giorni scorsi.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 11 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito ma con tempo asciutto, salvo locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve a bassa quota. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata ancora molte nubi con qualche fenomeno al Nord-Ovest. Neve fino a 200-400 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo sui settori costieri. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge sparse e neve nelle zone interne fin verso i 600-900 metri, più asciutto tra Umbria e Toscana. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge sulle Isole Maggiori, asciutto ma con molte nuvole altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con piogge sparse Sardegna e Sicilia e asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici. Neve fino a 1000-1400 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .