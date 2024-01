Neonato di Salerno positivo alla cocaina: è in rianimazione a Napoli

Neonato positivo alla cocaina ricoverato in rianimazione a Napoli. Il piccolo di 3 mesi era arrivato in condizioni gravissime al Pronto soccorso del Ruggi di Salerno

Trasferito in elisoccorso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, è ricoverato in rianimazione il neonato di tre mesi risultato positivo alla cocaina dopo le analisi delle urine effettuate dai medici del Ruggi di Salerno al cui pronto soccorso il piccolo è arrivato in condizioni gravissime.

I primi interventi sono stati mirati a stabilizzare il neonato per permetterne il trasferimento nella struttura partenopea. Da quanto si apprende la madre avrebbe dei trascorsi da tossicodipente e non si esclude che il piccolo possa aver assunto la droga attraverso l’allattamento. Sul caso la procura di Salerno ha aperto una inchiesta. Per ricostruire l’accaduto sono in corso indagini della polizia.