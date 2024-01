Fondazione Elpis presenta “Storie da una boccata d’arte”: video e pubblicazioni in dialogo con gli artisti a Milano, in via Lamarmora 26

Giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 18:30 Fondazione Elpis ospita il secondo appuntamento di ‘Storie da Una Boccata d’Arte‘, una presentazione di video e pubblicazioni in dialogo con gli artisti della quarta edizione di Una Boccata d’Arte, iniziativa promossa da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes che dal 24 giugno al 24 settembre 2023 ha promosso gli interventi di 20 artiste e artisti in 20 borghi, uno per ogni regione italiana.

L’incontro sarà occasione per guardare insieme le opere video di Simone Carraro, Raffaela Naldi Rossano e Raghad Saqfalhait e sfogliare le pubblicazioni di Arianna Pace e Mattia Pajè.

Nati nel contesto di Una Boccata d’Arte 2023, video e pubblicazioni saranno al centro di una conversazione collettiva con alcuni degli artisti coinvolti in questi quattro progetti, ripercorrendo aspetti e momenti cruciali della loro esperienza nei borghi di Pietracamela in Abruzzo, Belvì in Sardegna, Rivello in Basilicata, Toscolano in Umbria, Travo in Emilia-Romagna.