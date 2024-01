Duchenne: terapia genica di Sarepta Therapeutics non centra obiettivi

Uno studio clinico che ha testato la nuova terapia genica di Sarepta Therapeutics per la distrofia muscolare di Duchenne non ha raggiunto il suo obiettivo principale

Tuttavia, l’azienda, che ha una storia di interazioni con le autorità regolatorie, ha affermato che i dati aggiuntivi dello studio mostrano lo stesso un consistente beneficio del trattamento. L’azienda ha condiviso i risultati con l’Fda e intende chiedere all’agenzia di estendere l’autorizzazione alla terapia, che viene commercializzato con il marchio Elevidys.

“I risultati di EMBARK, il nostro studio in doppio cieco e controllato con placebo, supportano la conclusione che Elevidys modifica la traiettoria della Duchenne e apporta benefici ai pazienti di tutte le fasce di età affetti da questa malattia ferocemente degenerativa. I risultati hanno favorito il nostro farmaco in tutti gli endpoint dello studio, compreso il raggiungimento della significatività statistica in tutti gli endpoint secondari chiave prestabiliti e in ogni sottogruppo di età degli endpoint secondari chiave. In effetti, il superamento dei 5 secondi nel tempo di risalita è il più forte fattore predittivo di perdita precoce della deambulazione e in EMBARK, Elevidys ha ridotto queste probabilità per 52 settimane di oltre il 90%”, ha dichiarato Doug Ingram, presidente e amministratore delegato di Sarepta. “Sulla base dei risultati di EMBARK, intendiamo procedere rapidamente a richiedere un aggiornamento per ampliare l’indicazione per il trattamento di tutti i pazienti. È importante notare che abbiamo condiviso i risultati di EMBARK con i vertici dell’Fda, i quali hanno confermato che, sulla base della totalità delle evidenze, sono aperti a questa espansione dell’etichetta, se supportata dall’esame dei dati, e che intendono procedere rapidamente all’esame della richiesta.”

Roche, che ha pagato a Sarepta più di 1 miliardo di dollari per acquisire i diritti commerciali di Elevidys al di fuori degli Stati Uniti con un accordo siglato nel 2019 ha adottato un approccio più blando nella suo comunicato successivo alla sperimentazione. Sarepta è responsabile dello sviluppo clinico, ma divide i costi con Roche.

La notizia arriva quattro mesi dopo che la Fda aveva concesso l’approvazione accelerata a Elevidys per i bambini di 4 e 5 anni affetti da Duchenne, una malattia ereditaria che indebolisce progressivamente i muscoli. Lo studio di Sarepta, chiamato EMBARK, doveva confermare l’approvazione dimostrando che l’aumento dei livelli di una proteina che protegge i muscoli si traduce in tangibili benefici per la salute.

Sulla misura principale dello studio, una scala funzionale nota come North Star Ambulatory Assessment, i partecipanti allo studio trattati con Elevidys sono migliorati di 2,6 punti, rispetto agli 1,9 punti di quelli a cui è stato somministrato il placebo. La differenza non era statisticamente significativa, ha dichiarato Sarepta.

Ma su altre misure, come la velocità con cui i partecipanti si alzano o camminano per 10 metri, Elevidys sembra aiuti i partecipanti a migliorare. Sarepta prevede di condividere i risultati completi dello studio in occasione di un prossimo meeting medico e di pubblicarli su una rivista medica.

In genere, la Fda non considera i dati sugli end point secondari dello studio se la sperimentazione non raggiunge l’endpoint primario. Ma ha adottato un approccio più flessibile quando le malattie sono gravi, come la Duchenne, e quando i pazienti hanno poche opzioni terapeutiche valide.

Doug Ingram, amministratore delegato di Sarepta, ha dichiarato agli investitori durante la telefonata di lunedì pomeriggio che l’azienda ritiene che i suoi dati dimostrino che Elevidys può cambiare il corso della Duchenne.

Ingram ha aggiunto che Sarepta ha già incontrato alti funzionari della FDA, compreso il direttore del Center for Biologics Evaluation and Resaerch Peter Marks, che in precedenza era intervenuto nella revisione dell’Elevidys da parte dell’agenzia.

“È stato un incontro molto produttivo e molto positivo”, ha dichiarato Ingram. “Voglio essere molto chiaro: abbiamo ancora abbiamo ancora una presentazione e una revisione da fare, ma sono stato molto incoraggiato dalle discussioni con l’agenzia”.

Sarepta ha studiato Elevidys in ragazzi affetti da Duchenne di età compresa tra i 4 e i 7 anni, e inizialmente ha chiesto l’approvazione in soggetti ambulatoriali. Ma i dati che la biotech aveva a sostegno erano contrastanti e l’agenzia decise infine per un’approvazione di approvazione di compromesso solo per i bambini di 4 e 5 anni, per i quali i risultati erano apparsi più convincenti.

EMBARK, che ha arruolato 125 ragazzi affetti da Duchenne, è stato quindi visto come un modo per espandere l’uso di Elevidys ai bambini più grandi che non potevano accedere al trattamento a causa della loro età.

Poiché la Duchenne è progressiva, i ragazzi più grandi tendono ad aver perso più funzioni che difficilmente Elevidys sarebbe in grado di ripristinare.

I dati condivisi lunedì da Sarepta hanno mostrato che sulla scala NSAA i ragazzi più giovani arruolati nello studio sembravano andare meglio di quelli più grandi.

Circa un terzo dei partecipanti allo studio ha manifestato un effetto collaterale giudicato correlato al trattamento, ma pochi erano gravi, ha dichiarato Sarepta. Nessuno dei partecipanti allo studio ha interrotto il trattamento e non ci sono stati decessi.

“Il bisogno insoddisfatto nella Duchenne rimane elevato e siamo incoraggiati dai risultati consistenti e significativi osservati in tutti i principali endpoint funzionali secondari per Elevidys”, ha dichiarato Levi Garraway, Chief Medical Officer di Roche, in un comunicato. “Lavoreremo per analizzare ulteriormente i risultati di Embark e ci consulteremo con le autorità sanitarie il prima possibile”. In base all’alleanza tra le aziende, Roche è responsabile delle revisioni normative al di fuori degli Stati Uniti, mentre Sarepta è responsabile delle discussioni con la Fda.

Sarepta presenterà mercoledì i risultati del terzo trimestre. La biotecnologia vende altri tre farmaci per la Duchenne, ma il loro uso è limitato a determinati gruppi di pazienti. A differenza di questi farmaci, Elevidys è destinato a essere un trattamento unico che sostituisce il gene danneggiato nelle persone affette da Duchenne. Tuttavia, a causa delle dimensioni del gene e del modo in cui la terapia viene somministrata, Sarepta ha dovuto progettare una versione “mini” del gene, che produce una forma accorciata della cruciale proteina distrofina.