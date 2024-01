Dopo il caso Ferragni stretta dell’Agcom sulle pubblicità degli influencer

Arriva la stretta dell’Agcom sugli influencer, ecco le nuove regole varate dal Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Nuove regole per gli influencer. L’Agcom ha approvato, nella giornata del 10 gennaio, le nuove linee guida per la tutela delle disposizioni del testo unico sui servizi di media audiovisivi.

“La crescente rilevanza e diffusione dell’attività degli influencer, definiti come soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media, ha sollecitato l’Autorità ad intervenire”, scrive il garante in un comunicato ufficiale.

REGOLE PER CHI HA ALMENO UN MILIONE DI FOLLOWERS

Il testo è stato approvato all’unanimità. Si tratta di “un insieme di norme indirizzate agli influencer operanti in Italia che raggiungono, tra l’altro, almeno un milione di follower sulle varie piattaforme o social media su cui operano e hanno superato su almeno una piattaforma o social media un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2% (ossia, che hanno suscitato reazioni da parte degli utenti, tramite commenti o like, in almeno il 2% dei contenuti pubblicati)”.

Dopo il polverone causato dal caso Ferragni-Balocco, si tratta di previsioni inevitabili che “riguardano, in particolare, le misure in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport”. In cosa consistono? In “un meccanismo di richiami e ordini volti alla rimozione o adeguamento dei contenuti”.

"Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni specifica che "in caso di contenuti con inserimento di prodotti, gli influencer sono tenuti a riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo prontamente e immediatamente riconoscibile".

PREVISTA L’APERTURA DI UN TAVOLO TECNICO PER L’ADOZIONE DI UN CODICE DI CONDOTTA

“Le Linee guida- si legge ancora nel comunicato- dispongono, inoltre, l’avvio di un Tavolo tecnico per l’adozione di un codice di condotta che definisca le misure a cui gli influencer si dovranno attenere. Il codice sarà redatto nel rispetto dei principi che informano le Linee guida e prevederà sistemi di trasparenza e riconoscibilità degli influencer che dovranno essere chiaramente individuabili e contattabili”.

“Al Tavolo tecnico- conclude l’Agcom- parteciperanno anche soggetti che solitamente non rientrano nel perimetro normativo e regolamentare dell’Autorità, quali quelli che popolano il mondo dell’influencer marketing, quindi non solo influencer, ma anche soggetti che operano quali intermediari tra questi e le aziende. Ciò permetterà di recepire le istanze di questi soggetti e di indirizzarne l’azione, avvalendosi delle buone prassi in materia, verso il rispetto delle regole”.