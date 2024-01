“Da qui non è mai uscito nessuno” al Teatro Di Documenti

Lo spettacolo “Da qui non è mai uscito nessuno” di Alessia Cristofanilli al Teatro Di Documenti l’11 e il 12 gennaio

Un monologo divertente, che attraverso un linguaggio ironico e vivace, consegna agli spettatori una serie di domande sulla contemporaneità e qualche risata amara stretta tra i denti.

In scena al Teatro Di Documenti l’11 e il 12 gennaio alle 20.45 “Da qui non è mai uscito nessuno” scritto e diretto da Alessia Cristofanilli con Giulia Mombelli.

Di chi sono le scelte che facciamo? Sappiamo discernere quello che ci piace da ciò che ci disgusta? Oppure ci aggiriamo disorientati tra gli scaffali dei supermercati e delle nostre esistenze, riempiendo il carrello di ciò che ci troviamo davanti agli occhi?

Visto dagli occhi della signora U il mondo a cui siamo abituati e assuefatti, assume sembianze stranianti, quasi mostruose. E così una semplice passeggiata al centro commerciale diventa un viaggio dentro universi bizzarri e grotteschi, ai quali U si ribella, a suon di domande, provocazioni e citazioni sofisticate.

Un personaggio contemporaneo, quello di U, una donna piena di dubbi e contraddizioni, alle prese con piccole e ridicole sfide quotidiane. Come un animale in gabbia, si dimena, scruta, ricerca, si sente fuori posto “come un cespo di lattuga sullo scaffale dei cereali”, e dal suo angolo di mondo scardina i meccanismi, spezza l’ingranaggio, graffia la vetrinetta di cristallo, buca il paradigma.

Punge, come le zanzare.

Attraverso un linguaggio creato su misura sul personaggio, lo spettacolo vuole essere una domanda, un dubbio applicato a tematiche ampie e complesse quali la scelta, la libertà e il pensiero critico. Nessuna risposta, nessuna tesi da dimostrare, ma lo stimolo e l’invito ad una riflessione aperta da portare fuori e oltre le pareti del teatro.

GIULIA MOMBELLI (attrice) Si diploma alla scuola di teatro del Piccolo di Milano diretta da Giorgio Strehler. Debutta in teatro con Carlo Quartucci ne “I Macbeth” con Flavio Bucci e Carla Tatò. Per vari anni collabora con i registi Marinella Anaclerio e Flavio Albanese partecipando a vari spettacoli (Goldoni, Molière, Sarah Kane, “Gli Eneadi – il viaggio” con l’orchestra di Piazza Vittorio). In teatro lavora, tra gli altri, con Emanuela Ponzano, Piero Maccarinelli, Lello Arena, Alessandro Fabrizi (per la “Festa Di teatro ecologico”) e Dario D’Ambrosi. Dal 2005 lavora con Ciarrapico e Torre nello spettacolo “L’ufficio”, nella serie-cult “Boris” (diretta anche da Luca Vendruscolo) e in “Liberi tutti” (Raitre). Per il cinema ha lavorato, tra gli altri, con Giuseppe Bertolucci, Iole Natoli e Stefano Viali. Nel 2020 partecipa al film “Figli” scritto da Mattia Torre e diretto da Giuseppe Bonito. Sempre da Stefano Viali, insieme a Francesca Pirani, è diretta nella docu-fiction “D’Annunzio l’uomo che inventò sé stesso” (Raitre).

ALESSIA CRISTOFANILLI (autrice, regista) Alessia Cristofanilli, classe ‘87, è autrice, regista e pedagoga teatrale. Dopo il percorso accademico in studi pedagogici, si diploma presso la Scuola di Teatro Sociale e Arti performative di Firenze. Studia con diversi maestri e registi tra cui: Eugenio Barba, Julia Varley, Mamadou Diume, Jairo Cuesta, James Slowiak, Cora Herrendorf, Armando Punzo, Claude Coldy. Approfondisce il teatro di Grotowski con Rena Mirecka, presso il Grotowski Istitute di Breslavia. Studia drammaturgia con Lucia Calamaro, Letizia Russo e Valerio Callieri. Dal 2014 lavora come formatrice e pedagoga teatrale, porta il teatro “dappertutto” conduce laboratori di ricerca e creazione teatrale rivolti alla cittadinanza, ai ragazzi, alle comunità, sia in Italia che all’estero. Nel 2022 il suo testo “Da qui non è mai uscito nessuno” vince il concorso di drammaturgia “Prosit – nuove drammaturgie per un nuovo teatro” del Teatro Studio Altrove.

Da qui non è mai uscito nessuno

Scritto e diretto da Alessia Cristofanilli

Con Giulia Mombelli

Costumi Nika Campisi

Supervisione artistica Alberto Bellandi

Giovedì 11 e venerdì 12 gennaio

ore 20.45

Costo biglietto: intero 15 euro + 3 euro di tessera