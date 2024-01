Chiara Raggi e Giovanna Famulari online con “In punta di corde”

“In punta di corde” è il nuovo album di Chiara Raggi, voce e chitarre, e Giovanna Famulari, violoncello e voce, fuori per Musica diSeta/RSI

Fuori

In punta di corde è il nuovo album di Chiara Raggi, voce e chitarre e Giovanna Famulari, violoncello e voce. Un album registrato live alla RSI – Radio Televisione Svizzera Italiana durante il programma radiofonico “Musica di Seta, viaggio in punta di corde nella musica d’autrice”, in onda settimanalmente da settembre 2023 su Rete 2.

Scritto e condotto da Chiara Raggi con la partecipazione di Giovanna Famulari, il programma propone alcune delle più importanti cantautrici italiane attraverso storie e canzoni: donne pioniere, capaci di raccontarsi e raccontare conquiste e scelte di vita e, attraverso le loro storie, la forza della parola e del linguaggio universale della musica, donne capaci di ritagliarsi un posto autoriale nel panorama musicale italiano.

Raggi e Famulari hanno riletto in ogni puntata – voci, chitarre classiche, acustiche, elettriche e violoncello – alcuni brani delle protagoniste, da canzoni iconiche, reinterpretate con arrangiamenti arditi, a perle ricercate e meno conosciute. Questa rilettura è diventata un album prodotto da RSI e Musica di Seta, in uscita il 7 novembre 2023, e un concerto (il tour partirà da Lugano, per fare tappa anche a Milano, Roma e a gennaio a Rimini) in cui, attraverso le canzoni di autrici e cantautrici – da Nada a La Rappresentante di Lista, da Carmen Consoli a Grazia di Michele, Madame, Rettore, Giuni Russo, Alice, Mariella Nava, Paola Turci, Cristina Donà – vengono trattati temi importanti e necessari: accettazione di sé, consapevolezza, legittimazione del proprio lavoro. Troppo spesso le donne che fanno la storia sono relegate ai margini di una narrazione di cui sono, in vero, legittime protagoniste e attraverso questo album, si cerca di mettere il focus sugli aspetti musicali e sulle scelte coraggiose che hanno fatto sì che queste cantautrici segnassero definitivamente la storia della musica italiana.

“Non avrei mai immaginato di realizzare un album di cover e questo progetto, ad oggi, è l’unica strada confortevole e percorribile che sono riuscita a immaginare – dice Chiara Raggi. La scelta delle canzoni è il frutto di una storia personale, di ascolti, gusti musicali e di una ricerca legata alla scrittura, sia testuale che musicale. Alcune sono storie che mi hanno accompagnata per tanto tempo e hanno illuminato il mio percorso, alcune volte tracciando una strada, altre stimolandomi a sferrare il colpo. Coinvolgere Giovanna Famulari è stata la scelta vincente, per questo progetto e per la mia crescita musicale e non solo e insieme abbiamo sviscerato, riportato all’osso, capovolto e fatto nostre queste bellissime canzoni”.

“Con questo progetto ho avuto l’occasione di approfondire o talvolta scoprire mondi musicali molto intrigati – racconta Giovanna Famulari. Sono felice di aver lavorato sui brani delle cantautrici e di essere potuta entrare, da donna e musicista, con il mio violoncello nel cuore delle composizioni. Abbiamo lavorato con libertà, senza precluderci strade o possibilità, pur non essendo nostre canzoni e anche se spesso partissimo da brani complessi, a volte orchestrali, sinfonici o elettronici. Credo che il risultato sia una traduzione, una restituzione in due strumenti e voci, che tiene conto del nostro punto di vista e della nostra cultura musicale.”

TRACKLIST

1 CIAO CIAO

2 SPLENDIDO SPLENDENTE

3 MANI GIUNTE

4 MAREA

5 UNIVERSO

6 ALGHERO

7 COME MI VUOI

8 IN BIANCO E NERO

9 LUNA IN PIENA

10 COME LA MUSICA

11 MI RITROVERAI – bonus track