Aiel aderisce al Cluster Nazionale per la valorizzazione delle foreste

Aiel, l’Associazione delle imprese della filiera legno-energia, aderisce al Cluster Nazionale per la valorizzazione del settore forestale italiano

AIEL, Associazione italiana energie agroforestali che rappresenta le imprese che operano lungo la filiera legno-energia, entra ufficialmente tra i membri del Cluster nazionale Italia Foresta Legno, creato per valorizzare le potenzialità “dell’economia della foresta”, in particolare le fasi della prima e della seconda lavorazione del legno.

Obiettivo comune dei soggetti aderenti al Cluster nazionale Italia Foresta Legno è la valorizzazione del patrimonio boschivo e del prodotto legnoso nazionale. Il Cluster intende promuovere lo sviluppo del sistema forestale nazionale in un’ottica di dialogo e sinergia con le diverse filiere nazionali e con i cluster territoriali di settore, contribuire attivamente nei percorsi di ricerca e sviluppo in grado di permettere una diffusione dei migliori processi produttivi ed organizzativi nei diversi settori, svolgere un ruolo di propulsione dei cluster territoriali di settore nonché cooperare al rafforzamento dell’intero sistema foresta-legno italiano.

Nel Cluster Italia Foresta Legno operano soci che rappresentano le filiere economiche nazionali coinvolte nel sistema foresta-legno come CNA, Confartigianato, Federlegnoarredo, LegaCoop, Associazione Generale Cooperative Italiane, Confcooperative, LegaCoop e AIEL. Altri soci operano nel campo della ricerca nazionale come CNR, Università della Basilicata, Università di Padova, Università della Tuscia. Infine, aderiscono al Cluster una serie di soggetti, pubblici o privati, chiamati a collaborare allo sviluppo del sistema foresta legno nei diversi territori italiani dove sono collocati o sui quali interagiscono costantemente come Cluster Arredo Legno FVG, FSC Italia, PEFC Italia, Consorzio Legno Veneto e Uncem Nazionale.

“La nostra adesione al Cluster Italia Foresta Legno – spiega Annalisa Paniz, Direttrice generale di AIEL – rappresenta la prosecuzione del lavoro svolto nell’ambito del Position Paper, da noi coordinato, sui benefici della valorizzazione energetica delle biomasse legnose prodotto dal Tavolo di Filiera Foresta Legno. Questo documento ha prodotto una visione condivisa fra i tanti soggetti che articolano la macro-filiera forestale dei princìpi e dei modelli da adottare per il corretto e sostenibile utilizzo delle biomasse forestali, tra i quali rientra a pieno titolo l’uso energetico in un’ottica di valorizzazione a cascata delle risorse. Adesso, insieme a tutti i soci del Cluster Italia Foresta Legno ci impegneremo per continuare a valorizzare il patrimonio forestale italiano in modo sostenibile, per rilanciare l’economia del legno e vincere le grandi sfide che il mondo forestale sta affrontando e affronterà nei prossimi anni”.

“Siamo lieti di accogliere AIEL tra i soci del Cluster Italia Foresta Legno – ha dichiarato Davide Matteo Pettenella, che ne è il Presidente –. La collaborazione tra mondo dell’industria, istituzioni e mondo della ricerca è l’unica strada per una corretta valorizzazione del nostro patrimonio forestale nel segno della sostenibilità, della bioeconomia circolare e dello sviluppo economico. AIEL è un soggetto fondamentale di questa collaborazione in quanto opera per la valorizzazione energetica delle biomasse legnose, la prima rinnovabile del Paese, nella logica dello sviluppo di reti e impianti di piccola-media dimensione per l’efficiente produzione di energia termica o per cogenerazione, strettamente collegati alla disponibilità di legname di origine locale, privilegiando la logica a cascata”.