Sicurezza sul lavoro: accordo tra Inail Lazio e Consulenti del lavoro di Roma

Realizzare azioni congiunte per la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e potenziare la collaborazione in materia di servizi assicurativi rivolti alle imprese. È quanto prevede l’accordo fra la Direzione regionale Inail Lazio e l’Ordine dei consulenti del lavoro di Roma, sottoscritto in attuazione del protocollo di intesa nazionale tra l’Istituto e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro del 12 maggio 2021.

Nell’intesa, iniziative per il reinserimento di lavoratori infortunati e di formazione per il personale dei due enti. In particolare, le attività previste dall’accordo territoriale riguarderanno iniziative formative nel campo della prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per il reinserimento lavorativo dei lavoratori infortunati. Viene inoltre istituito un tavolo tecnico per la definizione di flussi operativi che coinvolgeranno le sedi Inail di Roma e per la previsione di incontri formativi rivolti congiuntamente agli iscritti all’Ordine e ai funzionari Inail su materie di comune interesse.

Princigalli: “Da questa collaborazione la realizzazione di progetti mirati”. Per il direttore regionale, Domenico Princigalli, “questo accordo rende più strutturato il rapporto già consolidato tra Inail Lazio e Ordine dei consulenti del lavoro di Roma. Sono particolarmente soddisfatto per la proficua collaborazione tra i nostri uffici, grazie alla quale potranno essere realizzati progetti mirati e concrete opportunità di migliorare i servizi alle aziende”.

Bertucci: “Un contributo per migliorare la consulenza alle aziende”. “Il protocollo sottoscritto ci rende particolarmente orgogliosi, l’Ordine dei consulenti del lavoro di Roma pone da sempre grande attenzione alla promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro” – ha dichiarato il presidente del Consiglio provinciale, Adalberto Bertucci. “La stretta collaborazione con Inail Lazio ci consentirà di dare il nostro contributo al miglioramento dei servizi alle imprese e ai consulenti che quotidianamente le assistono”.