Nei pazienti con sclerosi sistemica è più alto il rischio di bronchiectasie

Il rischio di incidenza di bronchiectasie è più elevato nei soggetti con sclerosi sistemica rispetto a quelli non affetti dalla malattia. Queste le conclusioni di uno studio pubblicato su Arthritis Research and Therapy che suggeriscono di considerare le bronchiectasie come una delle manifestazioni polmonari principali correlate alla sclerosi sistemica.

Razionale e obiettivo dello studio

La bronchiectasia da fibrosi non cistica è una malattia polmonare cronica caratterizzata, all’esame radiografico, dalla dilatazione permanente dei bronchi e clinicamente dalla presenza di tosse, espettorato e infezioni toraciche ricorrenti. Alcuni studi di coorte sulla sclerosi sistemica hanno riportato che le bronchiectasie sono una comorbidità polmonare comune nei pazienti con sclerosi sistemica, con percentuali che vanno dal 3,3 al 59,1%. Tuttavia, non è noto se il rischio di incidenza di bronchiectasie sia più elevato nei pazienti con sclerosi sistemica a causa delle piccole popolazioni studiate e dell’assenza di controlli paragonabili.

Inoltre, le bronchiectasie stesse sono notoriamente associate ad un aumento della mortalità, e un processo infiammatorio nei polmoni potrebbe provocare risposte autoimmuni nell’artrite reumatoide, creando potenzialmente le condizioni per una prognosi peggiore. Ciò suggerisce che le bronchiectasie possono influenzare la prognosi della sclerosi sistemica.

L’obiettivo di questo studio è stato quello di confrontare il rischio di bronchiectasie incidenti tra una coorte di pazienti affetti da sclerosi sistemica e una coorte non affetta da sclerosi sistemica, incrociate per età e sesso, attingendo ai dati di un ampio database longitudinale sud-coreano.

Disegno dello studio e risultati principali

Attingendo ai dati del database sopra indicato, i ricercatori hanno identificato 4845 individui di età ≥ 20 anni con sclerosi sistemica e 24.225 senza sclerosi sistemica. I dati di questi individui sono stati incrociati per età e sesso secondo un rapporto 1:5.

Questi sono stati seguiti fino alla data di diagnosi di bronchiectasie, al decesso o al 31 dicembre 2019, a seconda di quale dei due eventi si era verificato per primo.

Risultati principali

Nel corso di un periodo di follow-up mediano di 6 anni (intervallo inter quartile: 3,2-8,7), il 5,3% della coorte con sclerosi sistemica e l’1,9% della coorte controllo hanno sviluppato bronchiectasie, con tassi di incidenza rispettivamente pari a 9,99 e 3,23 per 1.000 anni-persona.

Anche dopo aggiustamento dei dati per la presenza di possibili fattori confondenti, il rischio di bronchiectasie incidenti è risultato significativamente più elevato nella coorte con sclerosi sistemica rispetto alla coorte di controllo ( hazard ratio aggiustato: 2,63; IC95%: 2,22-3,12).

Un’analisi per sottogruppi di pazienti con sclerosi sistemica ha mostrato che il rischio di incidenza di bronchiectasie era notevolmente più elevato nei pazienti più giovani, di età compresa tra 20 e 39 anni (P interazione = 0,048) e in quelli senza altre malattie del tessuto connettivo concomitanti (P per l’interazione = 0,006) rispetto alle loro controparti.

Riassumendo

In conclusione, lo studio ha dimostrato che il rischio di incidenza di bronchiectasie è risultato più elevato nei pazienti con sclerosi sistemica rispetto a quelli non affetti dalla malattia.

Dato che le complicanze polmonari giocano un ruolo importante nel determinare la mortalità dei pazienti con sclerosi sistemica, i medici devono identificare e gestire in modo appropriato le bronchiectasie in questa popolazione, in particolare nelle persone più giovani. Sono necessari studi di follow-up per determinare in che modo le bronchiectasie nei pazienti con sclerosi sistemica influenzino il rischio di infezioni, la funzione polmonare e la qualità della vita.

