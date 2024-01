Giornalisti appostati sotto casa: Fedez attacca Myrta Merlino

Botta e risposta social tra il rapper Fedez e la giornalista Myrta Merlino. Lui attacca: “Sotto casa mia puoi trovare il mio cane che fa la cacca”

Prosegue il botta e risposta tra Fedez e Myrta Merlino. In una storia Instagram il rapper si era lamentato di alcuni giornalisti appostati sotto casa sua a Milano, dopo la notizia delle indagini per truffa aggravata a carico della moglie Chiara Ferragni. In risposta a Fedez, Merlino aveva scritto un post sui social, ripetendo le sue parole anche a Pomeriggio 5: “Voglio dire a Fedez che se fai notizia per tutta la vita e i mass media ti servono quando le cose vanno bene, devi sapere che i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia”.

FEDEZ CONTRO MYRTA MERLINO: SEI STATA SOTTO CASA DELL’EX DEPUTATO POZZOLO?

Nelle sue storie Instagram Fedez ha risposto al commento di Myrta Merlino, ironizzando sugli escrementi del suo cane Paloma. “Se il tuo interesse giornalistico è nei confronti degli escrementi di Paloma, oggi ha fatto la cacca semidura. Però se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché domani potrebbe fare la cacca molle. Si prevede uno scoop“.

Il rapper ha poi parlato delle “priorità dell’informazione italiana in questo momento, che vertono solo in direzione di Chiara Ferragni”, aggiungendo che “così come vieni sotto casa mia, e l’unica cosa che puoi trovare è il mio cane che fa la cacca, sei stata sotto casa dell’ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso governo per aver sparato e aver utilizzato l’immunità parlamentare per non fare il test della polvere da sparo?“.

Infine, Fedez conclude con un appunto sulla fama: “A me questa retorica del ‘siete diventati famosi tramite i mass media’ è un po’ una mezza caz**ta. Siamo diventati famosi con il nostro ditino e il nostro telefonino noi. E io credo che parte del fastidio che vi diamo è proprio questo”.