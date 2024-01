Dermatite atopica: benefici evidenti con lo sperimentale anti-OX40 rocatinlimab

Dermatite atopica: l’anticorpo monoclonale sperimentale anti-OX40 rocatinlimab ha migliorato la lichenificazione, la gravità della malattia e la qualità di vita

Nei pazienti affetti da dermatite atopica l’anticorpo monoclonale sperimentale anti-OX40 rocatinlimab ha migliorato la lichenificazione, la gravità della malattia e la qualità di vita dopo 16 settimane, con effetti prolungati nel tempo anche dopo la sospensione della terapia. I dati dell’analisi post-hoc di uno studio di fase IIb sono stati oggetto di tre poster presentati al congresso 2023 della European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

La dermatite atopica, una malattia infiammatoria cronica, eterogenea, caratterizzata da arrossamento della pelle, prurito e dolore, è guidata dalla rottura della barriera cutanea e da percorsi infiammatori dipendenti dalle cellule T. Colpisce il 15-20% dei bambini e fino al 10% degli adulti, una diffusione che la rende la quindicesima malattia non fatale più comune. Circa un terzo dei pazienti presenta una forma da moderata a grave.

Rocatinlimab è un potenziale anticorpo monoclonale anti-OX40 studiato per la sua capacità di inibire e ridurre il numero di cellule T patogene OX40+ responsabili delle risposte infiammatorie sistemiche e locali associate alla dermatite atopica. È stato riportato che le cellule T effettrici che esprimono OX40 sono presenti nelle lesioni cutanee dei pazienti e sono fondamentali nella fisiopatologia della malattia.

Lo studio di fase IIb ha coinvolto 267 pazienti adulti con dermatite atopica da moderata a grave, randomizzati in rapporto 1:1:1:1:1 a ricevere rocatinlimab per via sottocutanea ogni 4 settimane (Q4W; 150 o 600 mg) o ogni 2 settimane (Q2W; 300 o 600 mg) oppure placebo per 18 settimane, seguite da 18 settimane di trattamento con rocatinlimab per tutti i partecipanti (il gruppo placebo è passato a 600 mg Q2W), con un successivo periodo di follow-up senza trattamento di 20 settimane (settimane 36-56).

Rocatinlimab migliora la lichenificazione rispetto al placebo

I punteggi di lichenificazione dell’Eczema Area and Severity Index (EASI) sono stati valutati separatamente per testa e collo, tronco, arti superiori e arti inferiori. Alla settimana 16 rocatinlimab ha portato a miglioramenti nei punteggi di lichenificazione in tutte le regioni del corpo rispetto al placebo, significativi per tutti i gruppi di trattamento attivo nella regione testa e collo alla settimana 16.

I benefici sono continuati fino alla settimana 36 e si sono mantenuti durante il periodo di sospensione del trattamento, fino alla settimana 56. Nei pazienti passati dal placebo al trattamento attivo alla settimana 18 i punteggi di lichenificazione sono migliorati rispetto al basale in tutte le regioni del corpo fino alla settimana 36 e sono stati mantenuti fino alla settimana 56.

Rocatinlimab migliora lo SCORAD rispetto al placebo indipendentemente dai dati demografici al basale

Per l’analisi completa impostata alla settimana 16, le variazioni percentuali dello SCORing of Atopic Dermatitis (SCORAD) rispetto al basale per tutti i gruppi di trattamento con rocatinlimab sono state significative rispetto al placebo (p<0,001 per tutti). Un modello simile di riduzione dei punteggi SCORAD è stato osservato in tutte le categorie di sottogruppi caratteristici al basale, indipendentemente dalla gravità della malattia, tempo dalla diagnosi, indice di massa corporea ed età al basale.

I punteggi SCORAD, coerenti con il punteggio EASI (endpoint primario) e altri endpoint, hanno continuato a migliorare in tutti i sottogruppi di tutti i gruppi di trattamento con rocatinlimab fino alla settimana 36, e i miglioramenti sono stati mantenuti nel periodo di sospensione della terapia fino alla settimana 56.

Rocatinlimab migliora SCORAD e DLQI con effetti persistenti dopo la sospensione del trattamento

I punteggi medi al basale dei partecipanti variavano da 66,4 a 69,8 per lo SCORAD e da 11,9 a 13,8 per il Dermatology Life Quality Index (DLQI) tra le coorti. Alla settimana 16, la variazione percentuale rispetto al basale nello SCORAD è migliorata significativamente in tutte le coorti attive rispetto al placebo (da -41,04 a -55,83% rispetto a -19,99%, tutti p<0,001), così come il DLQI (da -38,28 a -50,42% rispetto a -5,28%; tutti p<0,02).

I miglioramenti di SCORAD e DLQI rispetto al basale sono continuati fino alla settimana 36 (rispettivamente da -60,42 a -72,32% e da -46,51 a -67,81% per tutte le coorti rocatinlimab-rocatinlimab) e si sono mantenuti durante il periodo di sospensione del trattamento di 20 settimane fino alla settimana 56 (rispettivamente da -59,76 a -69,23%; da -47,76 a -60,76%). Per la coorte placebo-rocatinlimab, dopo il passaggio al trattamento attivo dalla settimana 18 le variazioni di SCORAD e DLQI erano paragonabili alle coorti rocatinlimab-rocatinlimab entro la settimana 36 (-57,47% e -51,41%, rispettivamente) e si sono mantenute durante il periodo di sospensione del trattamento (−67,42% e −58,43%, rispettivamente). Coerentemente con un miglioramento significativo dell’EASI, rocatinlimab ha dimostrato miglioramenti significativi dello SCORAD e del DLQI, mantenuti per 20 settimane senza trattamento.

Gli eventi avversi con un’incidenza ≥5% in tutti i gruppi trattati con rocatinlimab segnalati più frequentemente rispetto al gruppo placebo includevano piressia, brividi, cefalea, ulcera aftosa e nausea. Gli eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE) di piressia e brividi sono stati di intensità da lieve a moderata e osservati per lo più solo dopo la prima somministrazione di rocatinlimab senza conseguente sospensione della terapia. Non si sono verificate reazioni di ipersensibilità o decessi.

