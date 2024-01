Dall’Alfiere all’Atleta: La Trasformazione dello Sport e del Gioco nell’Era dell’IA

Nell’era digitale, l’intelligenza artificiale (IA) sta riscrivendo le regole del gioco in ambiti che vanno ben oltre i confini tradizionali. Siamo testimoni di un cambio di paradigma, dove la programmazione sofisticata e le potenti capacità computazionali dell’intelligenza artificiale sfidano ora direttamente l’ingegno e le tattiche umane. L’unione di intelligenza umana e artificiale in un singolo ambito competitivo ha portato a un incremento significativo nella complessità e nella profondità delle sfide basate su astuzia e analisi. Ora realtà concreta, l’integrazione tra precisione computazionale e astuzia strategica umana apre un nuovo capitolo nelle competizioni, dove l’unione di questi due elementi arricchisce il terreno di sfida con un ulteriore strato di complessità analitica.

L’IA e il gioco degli scacchi: l’inizio della rivoluzione

L’ingresso dell’intelligenza artificiale nel regno degli scacchi ha innescato una rivoluzione silenziosa ma profonda. Algoritmi sofisticati, inizialmente progettati per navigare attraverso l’immensa complessità di questo gioco antico, hanno aperto nuove frontiere nell’analisi e nella strategia.

È questo il caso di AlphaZero, il modello AI sviluppato da Google, considerato da molti una pietra miliare nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Partendo dal gioco casuale e avendo come unico bagaglio di conoscenza le regole del gioco, AlphaZero ha raggiunto in sole 24 ore un livello di gioco superiore a quello umano non solo negli scacchi, ma anche in Shogi e Go, superando campioni del mondo in ognuna di queste discipline.

La peculiarità di AlphaZero risiede nella sua metodologia di apprendimento: non riceve input umani oltre le regole di base degli scacchi. Impara giocando contro sé stesso, migliorando continuamente attraverso la conoscenza rinforzata e l’analisi delle probabilità di ogni partita.

La rivoluzione portata da AlphaZero non si limita alla sua capacità di apprendimento autonomo. Secondo DeepMind, AlphaZero adotta un approccio quasi umano nella ricerca delle mosse, elaborando circa 80.000 posizioni al secondo negli scacchi, a fronte dei 70 milioni di Stockfish 8, software di scacchi plurivincitore del Top Chess Engine Championship (TCEC). Pur con un’apparente inferiore capacità predittiva e strategica, AlphaZero riuscì a vincere 25 partite contro Stockfish 8, oltre a pareggiarne altre 72.

Strategie e sfide: le conquiste dell’IA nel poker

Il poker, uno dei giochi di carte più popolari e complessi al mondo, ha recentemente assistito a una conquista significativa da parte dell’intelligenza artificiale. L’IA chiamata Pluribus è riuscita infatti a sconfiggere professionisti del calibro di Darren Elias, detentore del record di titoli nel World Poker Tour, e Chris “Jesus” Ferguson, vincitore di sei eventi delle World Series of Poker.

Pluribus ha introdotto alcune caratteristiche sorprendenti nella sua strategia di gioco. Ad esempio, la maggior parte dei giocatori umani evita le cosiddette “donk bets”, ovvero terminare un round con una chiamata per poi iniziare il round successivo con una puntata, considerata una mossa debole e strategicamente illogica. Sorprendentemente, Pluribus ha intessuto la sua strategia intorno all’uso frequente delle “donk bets”, una tattica assai meno comune tra i professionisti da lui sconfitti, rivelando con astuzia l’insospettata efficacia di questa mossa.

Uno dei tratti più impressionanti delle IA nel mondo del poker è la loro straordinaria capacità di valutare e anticipare costantemente l’evolversi del gioco. Mentre un giocatore umano può basare gran parte della sua valutazione sulle proprie intuizioni, esperienza e lettura degli avversari, Pluribus, ha portato questa capacità a un livello completamente nuovo.

Ciò significa che l’IA può prendere decisioni informate e basate su una conoscenza profonda delle probabilità, delle strategie e dei possibili valori delle mani di poker, superando di gran lunga le capacità di qualsiasi giocatore umano. In altre parole, l’IA non gioca solo la mano corrente, ma anticipa le possibili evoluzioni del gioco e agisce di conseguenza, sfruttando al massimo le opportunità che si presentano.

Oltre i giochi di tavolo: l’IA negli sport tradizionali ed elettronici

In un’epoca dove l’innovazione tecnologica sfida continuamente i limiti del possibile, è Google DeepMind a guidare una rivoluzione silenziosa ma radicale nel panorama sportivo mondiale, grazie al suo pionieristico impiego dell’intelligenza artificiale. La ricerca di DeepMind ha portato alla creazione di robot umanoidi, frutto di ingegneria avanzata e di costo contenuto, capaci di scendere in campo in duelli calcistici uno contro uno.

Uno degli aspetti più rivoluzionari della ricerca di DeepMind riguarda il “trasferimento zero-shot”. Nell’ambito delle tecniche di transfer learning, il “trasferimento zero-shot” si riferisce alla capacità di un sistema AI di applicare ciò che ha imparato in un ambiente (ad esempio, una simulazione), a un ambiente completamente nuovo senza ulteriori addestramenti.

Il successo di DeepMind nel trasferimento zero-shot non è avvenuto per caso. È il risultato di una strategia precisa che ha combinato due elementi chiave: l’identificazione del sistema e una leggera randomizzazione del dominio. L’identificazione del sistema è un processo tecnico che consente ai robot di comprendere e adattarsi alle specificità dell’ambiente reale, come la gravità e la frizione. È come insegnare a qualcuno le regole e le sfide di un nuovo gioco prima di iniziare a giocare.

La randomizzazione del dominio, d’altra parte, introduce piccole variazioni nell’ambiente di apprendimento. Seguendo questo approccio, si aiutano i robot a non essere troppo specifici per un unico tipo di ambiente, ma piuttosto ad adattarsi a diverse condizioni, un po’ come un atleta che si allena in diversi tipi di condizioni per essere pronto a qualsiasi situazione.

Combinando questi due approcci, DeepMind è riuscita a creare robot che non solo imparano in un ambiente simulato, ma possono trasferire queste abilità al mondo reale con grande agilità e dinamismo.

Conclusione

L’ingresso dell’IA in questi domini non solo cambia il modo in cui i giochi vengono giocati, ma apre anche nuove prospettive sulla natura della competizione stessa e sull’evoluzione dello sport in un futuro sempre più tecnologico. Navigando verso un orizzonte in cui l’armonia tra intelligenza umana e artificiale si fonde, ci avviciniamo a una realtà dove tale connubio non solo esalta le competizioni sportive, ma arricchisce anche profondamente la nostra interpretazione di strategia, innovazione e le infinite capacità del potenziale umano.