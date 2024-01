COSCO firma un contratto con MAN per il retrofit a metanolo

Il contratto include anche un’opzione per il retrofit di altre nove navi delle classi “Virgo” e “Pisces” da 20.000 teu della linea. COSCO Heavy Industry Shanghai Co., Ltd. fungerà da fornitore di soluzioni complete chiavi in mano per i retrofit della linea COSCO. MAN Energy Solutions fornirà un pacchetto di soluzioni che comprende ingegneria, ricambi, gestione del progetto, assistenza tecnica in loco presso il cantiere, assistenza per le prove in mare e servizio di ricertificazione per il retrofit del motore.

A tal fine, l’azienda ha intrapreso un programma di ricerca e sviluppo e ha investito in un banco di prova per sviluppare la soluzione di retrofit S90-LGIM (Liquid Gas Injection Methanol). La prima nave della serie è prevista per il retrofit nel secondo trimestre del 2, quando queste navi diventeranno anche le prime dotate di motori S2025-LGIM a solcare gli oceani del mondo.

COSCO Heavy Industry Shanghai Co., Ltd. ha firmato un contratto con MAN Energy Solutions per il retrofit a metanolo di quattro motori principali delle navi di classe “Camellia” e “Virgo” di COSCO Line, rispettivamente da 13.800 e 20.000 teu. Attualmente equipaggiate con motori MAN B&W 11S90ME-C10.5 a combustibile singolo, le navi saranno adattate a unità MAN B&W 11S90ME-LGIM10.5 a doppia alimentazione in grado di funzionare a olio combustibile o metanolo, diventando così le prime navi della flotta COSCO a navigare a metanolo.