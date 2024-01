Clio M debutta con la canzone “Fight”

“Fight” è il singolo di debutto della singer e songwriter Clio Colombo, che svela completamente il suo nuovo progetto solista

“Fight” è, in distribuzione Believe Digital, su tutte le piattaforme digitali. Si tratta del singolo di debutto della singer e songwriter Clio Colombo, che svela completamente il suo nuovo progetto solista, ancora in collaborazione con Martin Nicastro e con il produttore Giuliano Pascoe. Clio M. è il naturale proseguo del duo Clio&Maurice, che Rockit aveva definito “la via italiana all’avant-pop“.

“Fight” è un brano oscuro in cui convivono influenze stratificate e diverse di respiro internazionale, affondando nel retaggio di artiste come Björk, Arca o FKA Twigs, con un focus che è sia politico sia esistenziale, profondamente ispirato all’energia interpretativa e compositiva di Nina Simone. “Fight” è un primo capitolo di un disco in uscita che vedrà inoltre la partecipazione di Adele Altro (Any Other).

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/5Uj0wHo6mwoDl0xJOg1NXJ?si=F80LKzLgRjWNuSRFHH7r_g