Bolt al primo posto nella gara per i servizi di mobilità urbana a Milano: 2000 monopattini, 2000 E-bike e 15 cargo bike rivoluzioneranno la micromobilità

Bolt, il più grande operatore di monopattini in Europa, si è aggiudicata, col massimo dei punteggi per tutti i requisiti richiesti, la licenza per operare monopattini ed e-bike a Milano. 2000 monopattini, 2000 e-bikes e 15 cargo bikes Bolt saranno in strada per offrire una soluzione di trasporto sostenibile e conveniente a cittadini e turisti.

I mezzi per la mobilità personale gestiti dai Bolt sono in città già da 2 anni, garantendo servizi di sharing sostenibili ed economici. In questa nuova sfida, residenti e visitatori milanesi potranno spostarsi in modo sempre più efficiente e sostenibile. Bolt, considera la sicurezza la sicurezza dei suoi mezzi una priorità assoluta ed ha introdotto forti innovazioni per migliorare in maniera significativa gli standard di sicurezza dell’intero settore, tra queste:

Test di reazione cognitiva per prevenire la guida in stato di ebbrezza.

Sistemi di prevenzione della guida in tandem per impedire alle persone di guidare con un passeggero aggiuntivo.

Un sistema di parcheggio basato sull’IA che analizza le foto scattate dai clienti al termine del viaggio e fornisce suggerimenti su come parcheggiare correttamente, garantendo l’ordine nelle aree destinate ai monopattini.

Per assicurarsi che i suoi monopattini utilizzino lo spazio pubblico nella maniera giusta, Bolt lancerà ParkAssit+. La versione aggiornata del sistema di parcheggio AI assicura che il monopattino sia parcheggiato correttamente dopo che il cliente ha terminato la corsa, sia in termini di parcheggio che di posizione corretta del monopattino. I sensori rileveranno anche quando il mezzo è inclinato di oltre il 15% e suggeriranno al pilota di parcheggiarlo nuovamente per evitare che cada.

Fabio Re, Country Manager micromobility Italia ha dichiarato: “Siamo grati alla città di Milano per la fiducia continua dimostrata a Bolt e non vediamo l’ora di proseguire la nostra collaborazione per plasmare abitudini di micromobilità sostenibili nei prossimi anni. Bolt, si impegna a essere un partner affidabile per le città, per rendere le aree urbane più accessibili alle persone, offrendo alternative alla guida di un’auto privata e riducendo significativamente l’inquinamento dell’aria e acustico, e la stessa congestione del traffico.”