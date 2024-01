Previsioni meteo 9 gennaio 2024: neve a quote collinari

Le previsioni meteo di oggi, martedì 9 gennaio 2024: ondata di freddo sull’Italia, neve a bassa quota al Nord-Ovest e zone interne del Centro-Sud

Dopo settimane di temperature oltre la media, l’Inverno prova a fare sul serio. Sull’Italia si registrano infatti condizioni meteo tipicamente invernali con freddo pungente per l’arrivo di correnti nord-orientali che hanno portato un brusco calo dei valori termici. Nella giornata di oggi avremo prevalente stabilità al Centro-Nord, anche se saranno possibili nevicate a quote collinari al Nord-Ovest e sulle zone interne del Sud peninsulare. Piogge sulla Sicilia e lungo le coste adriatiche. Domani situazione pressoché invariata, con maggiori schiarite sulle regioni settentrionali, mentre giovedì il maltempo interesserà soprattutto il meridione.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 9 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino locali fenomeni al Nord-Ovest con neve fino a quote basse, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Al pomeriggio tempo per lo più stabile ma con molte nuvole, locali precipitazioni sul Piemonte. In serata e in nottata ancora fenomeni al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. Neve fino a 200-400 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulle coste adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con locali piogge solo su Marche e Abruzzo. Tra la serata e la notte ancora molte nuvole ma con locali fenomeni solo sull’Abruzzo. Neve oltre i 500-700 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi su Calabria e Isole Maggiori, asciutto ma con molte nuvole altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli nuvolosi ovunque, locali piogge su Calabria e Sicilia. In serata tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi specie su regioni Peninsulari e Sicilia. Neve fino a 800-1200 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .