Malattia psoriasica di nuova diagnosi associata al rischio di altre malattie autoimmuni

La malattia psoriasica di nuova diagnosi comporterebbe un rischio significativamente maggiore di sviluppare altre malattie autoimmuni come spondilite anchilosante, IBD, lupus, artrite reumatoide, alopecia e diabete di tipo 1, secondo quanto rilevato da uno studio di coorte pubblicato sulla rivista Scientific Reports (Nature).

La psoriasi è una condizione infiammatoria cronica della pelle che colpisce circa il 3,0% della popolazione generale, caratterizzata da papule o placche eritematose e squamose ben delimitate su cuoio capelluto, gomiti, ginocchia, mani, piedi e tronco. I pazienti possono essere soggetti a comorbilità legate all’infiammazione sistemica come l’artrite psoriasica, e il termine “malattia psoriasica” spesso comprende sia la psoriasi che l’artrite psoriasica.

Le comorbilità della malattia psoriasica hanno implicazioni cliniche sostanziali, che vanno dalle malattie cardiovascolari, all’obesità, alla sindrome metabolica, al diabete di tipo 2, alla dislipidemia, alle malattie del fegato, alle malattie renali croniche e alle malattie mentali, fino alle neoplasie. Nello specifico, la psoriasi è stata associata indipendentemente all’infarto del miocardio.

Il trattamento della malattia psoriasica può influenzare il sistema cardiovascolare. I trattamenti sistemici convenzionali sono stati associati a un aumento del rischio di eventi avversi cardiovascolari maggiori, ma non le terapie mirate. Anche se i difetti nel metabolismo del glucosio tra i pazienti con malattia psoriasica non sono stati chiaramente stabiliti nelle ricerche precedenti, studi epidemiologici suggeriscono un’associazione tra diabete di tipo 2 e malattia psoriasica, hanno scritto il primo autore Joon Min Jung e colleghi del dipartimento di dermatologia dell’Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine, Seoul, Corea del Sud

Diverse condizioni autoimmuni sono associate alla psoriasi

Per approfondire ulteriormente l’associazione tra malattia psoriasica e malattie autoimmuni, oltre che per stimarne il rischio, i ricercatori hanno condotto uno studio di coorte basato sulla popolazione che ha coinvolto pazienti con diagnosi recente di malattia psoriasica.

Utilizzando il database del National Health Insurance Service (NHIS) coreano, hanno raccolto i dati dal 2007 al 2019 relativi a oltre 320mila persone con malattia psoriasica lieve (79,4%) o moderata (20,6%) e ad altrettanti controlli abbinati.

L’analisi ha mostrato che gli individui con malattia psoriasica avevano un rischio più elevato di sviluppare spondilite anchilosante (HR aggiustato = 2,32) seguito dalla malattia di Crohn (aHR 1,95) e dal lupus eritematoso sistemico (aHR 1,86) rispetto ai controlli. Avevano anche maggiori probabilità di sviluppare colite ulcerosa (aHR = 1,65), artrite reumatoide (aHR 1,63) e alopecia (aHR 1,41). Anche il diabete di tipo 1 era significativamente associato alla malattia psoriasica di nuova diagnosi (aHR 1,23).

I tassi di incidenza di tutti questi disturbi autoimmuni erano più alti nei gruppi con psoriasi lieve/moderata rispetto ai controlli, tuttavia, in funzione della gravità della malattia nei modelli aggiustati, il rischio di sviluppare artrite reumatoide (aHR 1,53), spondilite anchilosante (aHR 1,52) e diabete di tipo 1 (aHR 1,22) è rimasto significativamente più elevato nei pazienti con malattia psoriasica moderata in confronto a quella lieve.

«Rispetto a quanto rilevato da studi precedenti basati sui casi prevalenti di malattia psoriasica, i risultati della nostra analisi hanno fortemente indicato un meccanismo patogenetico condiviso correlato al sistema autoimmune tra la malattia psoriasica e le malattie autoimmuni» hanno sintetizzato gli autori.

Questo studio ha anche dimostrato l’esistenza di condizioni autoimmuni non correlate alla malattia psoriasica, come la malattia di Graves, la malattia di Hashimoto, la sindrome di Sjögren e la sclerosi sistemica. Dato che il rischio assoluto di ciascuna malattia autoimmune correlata alla psoriasi valutata tramite l’NNH (number needed to harm, definito come il numero di eventi che devono verificarsi prima che un caso possa essere attribuito all’esposizione e calcolato) non era sufficientemente elevato, gli autori non ritengono che sia il caso di incoraggiare lo screening di routine per queste malattie autoimmuni nei pazienti con malattia psoriasica. Tuttavia, considerando l’NNH più basso per l’alopecia areata e il basso costo degli esami clinici, potrebbero essere necessari esami appropriati per stabilire la presenza di alopecia areata come comorbilità nei pazienti con malattia psoriasica per favorire una gestione personalizzata.

