Maersk adotta il sistema di alimentazione Alfa Laval FCM Methanol

Il sistema di alimentazione del carburante Alfa Laval FCM Methanol è stato selezionato da Maersk per la nave portacontainer Halifax

Il sistema di alimentazione del carburante Alfa Laval FCM Methanol è stato selezionato da Maersk per il suo pionieristico progetto di retrofit del metanolo per consentire alla nave portacontainer Maersk Halifax di funzionare con carburante a metanolo. Questo progetto rappresenta un risultato significativo sia per Alfa Laval che per Maersk, sottolineando la fattibilità di dotare le navi delle attrezzature necessarie per la propulsione a metanolo.

Alfa Laval supporterà A.P. Moller-Maersk (Maersk) con l’installazione del sistema di alimentazione del carburante a basso punto di infiammabilità (LFSS) a metanolo FCM a bordo della Maersk Halifax da 15.000 TEU. Il retrofit è previsto entro la metà del 2024.

Questa pionieristica conversione di navi portacontainer consentirà alla nave di navigare a metanolo verde con capacità dual-fuel. Il progetto prevede l’aggiunta di una nuova linea di alimentazione per il metanolo accanto alla linea di alimentazione tradizionale, rispettando i vincoli di spazio esistenti e i tempi stretti.

Il retrofit del metanolo FCM è un progetto di riferimento che richiede un’ingegneria avanzata e la comprensione delle considerazioni pratiche del lavoro con il metanolo. Navigare con carburante a metanolo verde è un’opzione sostenibile per ridurre le emissioni, ma richiede un sistema di alimentazione del carburante in grado di gestire il carburante in modo sicuro ed efficace.

Con oltre 80 navi sotto contratto, Alfa Laval ha la più lunga esperienza nell’installazione e nell’assistenza FSS a metanolo dal 2015. È l’unico sistema che ha alimentato finora navi alimentate a metanolo, con oltre 450.000 ore di funzionamento e un’esperienza senza pari.