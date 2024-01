Leone Editore porta in libreria il nuovo romanzo di Ida Sassi

Si intitola “Fino all’ultimo battito” il nuovo romanzo della scrittrice Ida Sassi, disponibile nelle librerie e online per Leone Editore

“Il ragazzo è seduto sul ramo più alto e non sa che il futuro gli sta correndo incontro a centoventi chilometri orari, non sa che tra un attimo lo raggiungerà e lo porterà via per sempre dall’infanzia. Con la schiena appoggiata al tronco, è felice di essere arrivato in cima, e anche se gli piacerebbe essere in compagnia invece di giocare da solo, assapora l’orgoglio della propria agilità. Non ha paura, a cavallo sul ramo robusto, all’ombra del fogliame che lo protegge dal sole di un pomeriggio d’estate. Per anni, per tanti anni, il ragazzo ripenserà a questo pomeriggio, all’istante in cui tutto è cambiato… Il passato non diventa mai passato, e il ragazzo continua a guardare da quell’albero per tutta la vita, anche nei sogni.”

Con una narrazione fluida, moderna, attenta e riflessiva l’autrice, Ida Sassi, porta il lettore nuovamente nella vita di Guido Valenti con il nuovo romanzo “Fino all’ultimo battito” edito da Leone Editore. Un nuovo giallo milanese che cattura l’attenzione del lettore, coinvolgendolo nella storia, come tutti i romanzi di Ida Sassi. Questa volta saremo di fronte a un Guido Valenti che dovrà affrontare i propri demoni per chiudere definitivamente l’indagine. L’autrice fa in modo che il lettore accompagni il vicequestore Valenti alla riscoperta per l’ossessione del ricordo, e al tempo stesso il potere salvifico della memoria.

“Fino all’ultimo battito è da leggere per conoscere il protagonista o per ritrovarlo. Guido Valenti è un uomo prima che un vicequestore, un indagatore di anime, capace di pietà e di dubbio. Per i personaggi che ha imparato ad amare, e per quelli nuovi. Per i luoghi e le atmosfere, una Milano intima e quotidiana, la campagna lombarda, fino alle strade di Manhattan. Per le emozioni struggenti che proverà, in cui potrà riconoscere la fragilità, gli errori, la fatica di risollevarsi” dichiara l’autrice. “L’indagine da cui prende spunto Fino all’ultimo battito rimanda a un triplice omicidio avvenuto tanti anni prima, un delitto irrisolto. Un uomo, una ragazza e un bambino sono stati assassinati senza un movente. Tocca a Guido Valenti dare voce alle vittime dimenticate e raccontare la loro storia. Il lettore assisterà alla caduta del protagonista, alla sua disperazione. E proprio quando l’indagine sembra perdersi, Guido Valenti ritrova la forza di affrontare i propri demoni e quindi la capacità di vivere le vite degli altri, di parlare con i fantasmi del passato. Insieme al protagonista, il lettore riscoprirà l’ossessione del ricordo, e al tempo stesso il potere salvifico della memoria.”