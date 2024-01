Le Cose Che Non Dico su YouTube con un nuovo videoclip

Francesca Carboni, in arte Le Cose Che Non Dico, online con il videoclip di ANCHE MENO, il nuovo singolo che amplifica il suo interessante progetto artistico

Dopo un periodo pieno di cambiamenti per Francesca Carboni, in arte Le Cose Che Non Dico, esce il videoclip di ANCHE MENO, il nuovo singolo che amplifica il suo interessante progetto artistico.

Il videoclip, ispirato alle opere di Benni Efrat, artista poliedrico israeliano pioniere dell’arte concettuale, è uscito in anteprima esclusiva sul sito Tuo Magazine.

ANCHE MENO è una canzone fatta di piccole suggestioni che si susseguono come lampioni, ai lati della strada. E se il pensiero si fa triste, il ritmo non può che assecondare il battito del cuore, mentre si vaga alla ricerca di se stessi e della propria felicità, che fischia oltre i nostri limiti e che va cercata aprendo maggiormente il cuore: Non sono come ti aspettavi / Da quando ho smesso di cercarti / Ed ho imparato a perdonarmi / Per aver scelto te fra un milione di bugiardi…

Il finale di ANCHE MENO, caratterizzato da una finta telefonata, attribuisce un ulteriore dettaglio che rende appieno la contemporaneità del brano, dimostrando che i grandi temi della vita possono essere resi in musica con un tono fresco, originale e coinvolgente.



Il brano prosegue il discorso iniziato con il precedente singolo FATTA COSI’, nel quale una sottile tristezza di fondo – si parla di un rapporto d’amicizia trascinatosi ad intermittenza che non approda a nulla – è stemperata dalla capacità di Francesca nel disegnare micro-bozzetti di umanità, utilizzando un linguaggio molto street, con rimandi al mondo social e alla quotidianità dei giovani: Ho consumato a vuoto le mie Vans / Per una spunta sulla tua coscienza…



Infine, ANCHE MENO rappresenta al meglio il mondo di Francesca, il suo desiderio di una concreta ed appagante stabilità affettiva – che ci caratterizza un po’ tutti, anche se a volte ce ne vergogniamo – affermata con consapevolezza matura, a bordo di un sound che oscilla fra l’elettronica scanzonata che contrasta piacevolmente con la lucida malinconia del testo e il formato pop più classico.