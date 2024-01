“Il mondo dei replicanti” con Bruce Willis su Rai Movie: la trama del film

Bruce Willis protagonista ne “Il mondo dei replicanti” stasera su Rai Movie. La regia è di Jonathan Mostow. nel cast anche Radha Mitchell e Rosamund Pike: la trama del film

Mai fidarsi troppo di un robot: soprattutto se è la copia esatta del suo padrone. Martedì 9 gennaio, alle 21.15, Rai Movie propone “Il mondo dei replicanti”. In un futuro non molto lontano sono gli androidi che, collegati a un essere umano, gli trasmettono a distanza ogni emozione e sensazione. Il 98% dell’umanità ha scelto di vivere in poltrona, affidando ogni propria esperienza ai replicanti: c’è però un piccolo gruppo di persone che rifiuta di vivere attraverso i propri surrogati.

E quando qualcosa comincia ad andare storto sarà un agente di polizia in carne ed ossa a dover affrontare la faccenda. Tratto da una popolare graphic novel, “Il mondo dei replicanti” riprende un tema reso al cinema quasi mitologico da “Blade Runner”. Ma, lungi dall’essere una “replica” della pellicola di Ridley Scott, lo sviluppo è qui originale così come limpida è la parte di azione e intrigo, grazie anche a Bruce Willis in gran forma. La regia è di Jonathan Mostow; nel cast anche Radha Mitchell e Rosamund Pike.