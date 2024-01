Un inno alla leggerezza, alla distruzione del vecchio, per imparare a lanciarsi con coraggio in un vuoto liberatorio: online “I Don’t Mind” di Annabit

I Don’t Mind è il nuovo singolo di ANNABIT. “A volte il saper bilanciare le cose della vita sembra un’impresa impossibile. Un po’ alla volta I Don’t Mind è diventato un inno al prendere la vita con più leggerezza, al saper distruggere i vecchi pensieri che ci pesano, a prendere un respiro in più, a rallentare per essere pronti a spiccare il volo verso il vuoto mentre ci libriamo in una danza liberatoria”.

ANNABIT, cantautrice di Padova, ha all’attivo due album: – Né Con Speranza, Né Con Timore uscito nel 2018, dalle sonorità dream pop cantato in italiano;

– The Endless Now, We’Re Living In uscito nell’Ottobre del 2022 per Dischi Soviet Studio, un disco dalle sonorità elettroniche cantato in inglese.

Chi è ANNABIT?

ANNA è un nome palindromo che si può leggere in due direzioni opposte, è un nome che si specchia su se stesso e che si può leggere dalla sua fine.

Il BIT informatico è la decisione tra due soluzioni egualmente possibili, lo 0 o l’1, il nulla o l’unità, il vuoto o la materia, il rumore o il silenzio. Il bit è quel concetto astratto, fragile e impalpabile che è alla base del mondo così come lo conosciamo oggi: conti in banca, dati sensibili, privacy, immagini, messaggi d’amore, musica… tutto è costrutto astratto, tanto quanto la realtà di cui ci pensiamo parte?

Potremo definirci esseri umani in società iper-tecnologiche? L’amore conosciuto finora sarà uguale quando diverrà totalmente cibernetico? Stiamo surfando o stiamo annegando nella cosiddetta società liquida? L’intelligenza artificiale ci supererà anche nella ricerca della felicità?

Ascolta I DON’T MIND qui: https://bfan.link/i-don-t-mind-2