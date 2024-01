Ferdinando Gatto è il nuovo CIO del Gruppo Webidoo

Novità in casa Webidoo SpA, che annuncia l’ingresso di Ferdinando Gatto nel ruolo di Chief Information Officer del Gruppo

Webidoo SpA, digital company specializzata nello sviluppo di tecnologie e servizi per la digital transformation delle imprese, annuncia l’ingresso di Ferdinando Gatto nel ruolo di Chief Information Officer del Gruppo.

Con il suo ingresso, l’azienda prosegue la strategia di rafforzamento del proprio team manageriale anche attraverso le competenze e la solidità di un professionista che nel corso della sua carriera ha maturato lunghe esperienze in aziende di primo piano.

Laureato in Economia, Ferdinando Gatto ha un importante background in campo gestionale consolidato attraverso in realtà che hanno fatto dell’alto livello innovativo la loro bandiera, come IBM, Origin, Nexo, ENI e Gruppo Formula. In questi contesti, ha ricoperto ruoli chiave in ambito organizzativo, coordinando e sviluppando importanti progetti legati alla digitalizzazione per grandi aziende e PMI.

In Webidoo, Gatto si concentrerà sull’implementazione di soluzioni innovative volte a ottimizzare i processi e i sistemi informatici interni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture IT, sviluppare e attuare strategie tecnologiche a supporto dell’intera azienda. Da questo punto di vista, Gatto si concentrerà sulla gestione efficace dei dati, sull’implementazione di infrastrutture all’avanguardia e sull’ottimizzazione dei processi informatici per migliorare l’agilità e la competitività di tutto il Gruppo.

Il profilo di Gatto contribuisce a consolidare il management di Webidoo in un momento strategico come quello attuale, caratterizzato dall’apertura di un Round B di finanziamento, che segue quello del 2021 con cui erano entrati nella compagine societaria il Fondo 8a+ di Banca Generali e di TIM Ventures, e il lancio sul mercato di Welpy, l’intelligenza artificiale collaborativa che facilita la crescita delle PMI integrata in Jooice.

“L’esperienza di Ferdinando rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo delle risorse umane del nostro Gruppo – conferma Daniel Rota, CEO di Webidoo – e la sua competenza contribuirà significativamente alla crescita dell’azienda, focalizzandosi sull’innovazione dei processi e dei sistemi. La capacità di innovare in modo concreto è un elemento essenziale per noi: investire in un management versatile, in grado di affrontare la complessità interna ed esterna con un approccio innovativo, è attualmente una delle nostre priorità. La presenza di professionisti del calibro di Ferdinando conferma la nostra capacità di attrarre talenti e costruire team eccellenti, pronti ad affrontare sfide sempre più rilevanti, in un contesto in continua evoluzione”.