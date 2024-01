Al Ces di Las Vegas al via oggi ci sono anche 50 start up italiane

Al Ces 2024 che si svolgerà, dal 9 al 12 gennaio, a Las Vegas anche 50 start up italiane che, al motto di “Italy, where else?”, troveranno posto nel padiglione dell’Ice

Oltre 3.500 espositori; 130mila visitatori; un migliaio di start up. Questi i numeri attesi al Ces 2024 che si svolgerà, dal 9 al 12 gennaio, a Las Vegas. Tra le start up anche 50 italiane che, al motto di “Italy, where else?”, troveranno posto nei 60 metri quadri del padiglione dell’Ice, Agenzia per la promozione all’estero. La partecipazione alla principale esposizione globale dedicata all’innovazione, dimostra che l’Italia intende avere un ruolo di primo piano nell’ambito dell’innovazione tecnologica. Le 50 aziende provengono da tredici diverse regioni; al primo posto, la Lombardia, ma ben piazzate sono anche la Campania, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Quest’ultima ha anche il compito di supportare la missione, a livello istituzionale. Partner locale dell’iniziativa è l’Ente nazionale di ricerca Area Science Park, che ha organizzato l’academy dedicata alle start-up: un percorso di formazione per imparare a trarre il massimo, in termini di visibilità e di business, da questa esperienza americana.

Le aziende hanno vari core business, ma il focus è rendere smart le case e le città. Pertanto, c’è chi si occupa di automazione, chi di sensoristica avanzata. Per quanto attiene alla mobilità, si va dalla logistica al trasporto pubblico su scala modulare. Sarà presentata un’intelligenza artificiale che diagnostica il cancro con un calcolo delle probabilità, un rivestimento per superfici che purifica l’aria e riduce lo smog, ma anche applicazioni di realtà aumentata e virtuale per l’apprendimento e lo studio del patrimonio culturale. E ancora, il Web3 e la blockchain che supportano l’agrifood tracciando le filiere, la gestione di documenti notarili, il marketing. Ultime, ma non per importanza, le innovazioni della digital health, e i supporti per l’accessibilità motoria e digitale: dalla biopsia virtuale dell’architettura ossea alle carrozzine self-driving per gli aeroporti. Nei quattro giorni di fiera ci saranno, inoltre, dei panel tematici, e la possibilità per tutte le aziende di raccontarsi.

LE START UP

3DNextech Srl (fabbrica di utensili e stampi per le industrie manifatturiere, Livorno), AI4IV (opera nel settore dell’intelligenza artificiale, Trento), Aindo (intelligenza artificiale a servizio di settori strategici come la sanità, la finanza e la pubblica amministrazione, Trieste), Aitem (sviluppa software di intelligenza artificiale, Torino), Alba Robot (nata per diffondere un dispositivo che aiuta le persone a ridotta mobilità, Torino), Alert-Genius (soluzioni per la sicurezza, Alghero, Sassari), ARIA Sensing (sistemi di ricerca, sviluppo, progettazione e commercializzazione di dispositivi e soluzioni a banda ultralarga, Brescia), ArtCentrica (tecnologie specializzate per le scienze dell’antichità; supporto a studenti ed insegnanti, Firenze, Athics (opera per rendere l’innovazione accessibile a tutti, Cinisello Balsamo, Milano), Blockchain Italia (è una software house con sede a Milano specializzata in soluzioni fintech e blockchain), BrainWaves (specializzata nella valorizzazione di campagne digital, progetti di branded content and brand entertainment, media planning and buying, audience discovery, analytics and web marketing e piattaforme per eventi digitali, Milano), Certy (azienda che si occupa di cybersecurity e servizi digitali per aziende, professioniste e professionisti, Cagliari), Coderblock (piattaforma per la creazione di esperienze virtuali immersive, Palermo), Contents (piattaforma di AI Generativa per le aziende per creare contenuti originali, ottimizzati SEO, Milano), Develop-Players (piattaforma di videogiochi interamente dedicata al trattamento dei DSA e ADHD, Cesena), Domethics (CES Innovation Awards 2024 Honoree – dispositivi per monitorare i parametri in tempo reale, Milano), EZ Lab Blockchain Solutions, Fifth Ingenium, Flywallet, Ganiga, Genuino, Hexagro, Innoitaly, Innova, It’s Prodigy, Kintana, Levante, Light On Your Side by Biovitae, M2Test, MyCulture, NExT, Partitalia, Powandgo, Protom Robotics, REair, SAM, Searcode, Skyproxima, SnapAll, Sport Business Lab Consultancy, Sunspeker, Tecnojest, The Meter, The Nemesis, The Thinking Clouds, TMP Group, Travel Verse, Truesense, Visual Note, Vitrum Design.