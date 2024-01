Pnrr: finanziati 113 progetti per gestire la transizione digitale della cultura

Sono 113 i progetti di capacity building ad accedere al finanziamento Pnrr con l’obiettivo di sostenere le attività degli operatori della cultura per gestire la transizione digitale

Sono 113 i progetti di capacity building ad accedere al finanziamento con l’obiettivo di sostenere le attività degli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde, per un investimento complessivo di 10 milioni di euro per ognuno dei due avvisi pubblici.

Pubblicate le graduatorie dei progetti di capacity building che avranno accesso ai contributi messi a bando dal Ministero su fondi Pnrr per la transizione ecologica e digitale di tutta la filiera culturale e creativa. Abbiamo lavorato con il massimo impegno alla realizzazione del piano di investimenti da complessivi 155 milioni di euro dedicato allo sviluppo del settore. Ringrazio tutti coloro i quali hanno dato il loro contributo per questa importante causa, dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni.

Così il Direttore Generale Creatività Contemporanea del MiC Angelo Piero Cappello: Con la pubblicazione di queste graduatorie giungiamo al termine di un lungo percorso che ha visto coinvolta la Direzione Generale Creatività Contemporanea nell’attuazione dell’intervento denominato Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde. Grazie alle risorse messe a disposizione dal PNRR, abbiamo potuto contribuire alla innovazione, alla modernizzazione e alla competitività del settore culturale e creativo, motore di traino fondamentale per il nostro Paese.

Finanziati dall’Unione Europea nell’ambito di NGEU – Next Generation EU attraverso i fondi destinati al PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i due avvisi pubblici – promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura – rientrano nella Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”.

Su 142 domande ammesse alla valutazione di merito della Commissione per un totale di 377 progetti, sono stati ammessi a finanziamento 53 progetti, di cui 20 riferibili alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) e 33 alle altre Regioni, nell’ambito del primo avviso pubblico relativo al Sub-Investimento 3.3.1 Interventi per migliorare l’ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill (Azione A1).

Su 56 domande ammesse alla valutazione di merito della Commissione per un totale di 129 progetti, sono stati ammessi a finanziamento 60 progetti, di cui 26 riferibili alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) e 34 alle altre Regioni, nell’ambito del secondo avviso pubblico relativo al Sub-Investimento 3.3.3 Promuovere la riduzione dell’impronta ecologica degli eventi culturali favorendo l’inclusione di criteri sociali e ambientali nelle politiche degli appalti pubblici, orientando così la filiera verso l’eco-innovazione di prodotti e servizi (Azione B1).

Nell’attuazione degli interventi del PNRR, la Direzione Generale Creatività Contemporanea si avvale del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia S.p.a., ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.L. del 31 maggio 2021 n. 77.

Le graduatorie degli ammessi al contributo sono pubblicate:

Sul sito istituzionale del Ministero della Cultura: https://cultura.gov.it/

Sul sito istituzionale della DGCC: https://creativitacontemporanea.cultura.gov.it

Sul sito di Invitalia: https://www.invitalia.it/