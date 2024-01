La soluzione EDR di Stormshield ottiene la certificazione CSPN

Ottenuta la certificazione CSPN rilasciata dall’agenzia di sicurezza nazionale francese ANSSI per la soluzione EDR Stormshield Endpoint Security Evolution

In un momento in cui gli incidenti informatici su postazioni di lavoro e server proliferano e le minacce si evolvono, incrementando il rischio delle imprese di incorrere in danni ingenti in caso di propagazione, la certificazione CSPN rilasciata da ANSSI dimostra che la soluzione EDR Stormshield Endpoint Security Evolution dispone di un livello comprovato di sicurezza e robustezza grazie a cui garantisce la rilevazione efficace di minacce come malware, ransomware e exploit zero-day, nonché la risoluzione o la limitazione di eventuali conseguenze degli incidenti informatici.

Grazie al monitoraggio comportamentale di applicazioni e dispositivi connessi alla rete, la soluzione EDR assicura una protezione completa delle postazioni di lavoro e rappresenta uno strumento di remediation permanente che aumenta il livello di sicurezza. Completamente autonoma e totalmente operativa senza curva di apprendimento, Stormshield Endpoint Security Evolution è la soluzione EDR a più livelli che mette la sicurezza al primo posto.

La certificazione CSPN per la soluzione Stormshield Endpoint Security Evolution rappresenta un importante pietra miliare per Stormshield in questo comparto della sicurezza informatica.

“Siamo in contatto costante con ANSSI per garantire il riconoscimento dell’efficienza e della sicurezza delle nostre soluzioni. Con questa nuova certificazione intendiamo fare un passo in più, rendendo disponibile la nostra offerta EDR non solo a infrastrutture sensibili e critiche, ma anche – e soprattutto – a PMI e autorità locali, che svolgono un ruolo chiave nel nostro tessuto sociale ed economico. Numerose organizzazioni sia in Francia sia a livello internazionale ci hanno già accordato la loro fiducia”, afferma Eric Hohbauer, Direttore Commerciale e Vicedirettore Generale di Stormshield.

Stormshield conta su un elevato grado di competenza nella rilevazione di attacchi informatici, bloccati automaticamente in tempo reale per garantire che le imprese possano continuare a operare il più agevolmente possibile. Stormshield Endpoint Security Evolution è uno dei componenti chiave di un’offerta XDR più ampia sviluppata da Stormshield per migliorare la cyber-efficienza delle infrastrutture operative attraverso soluzioni europee affidabili e riconosciute sul mercato. Questa offerta è disponibile attraverso la nostra rete di distributori e integratori sia con formula on-premise sia SAAS, con o senza servizi gestiti ed è anche commercializzata tramite i principali gruppi di acquisto e piattaforme della pubblica amministrazione.

