“Il labirinto del Grizzly” stasera su Rai 4: la trama del film

Prima serata survival-thriller su Rai 4 con “Il labirinto del grizzly”: la trama del film con Thomas Jane, James Marsden e Billy Bob Thornton

Una spericolata escursione nei boschi per gli spettatori di Rai 4 con “Il labirinto del grizzly” in prima visione lunedì 8 gennaio alle 21.20. Dopo essere stato in prigione, Rowan torna nel suo paese natale in Alaska e cerca di riallacciare i rapporti col fratello vice-ranger Beckett.

Nel frattempo, nei boschi subito fuori il paese, un gruppo di cacciatori ha scatenato la furia di un enorme grizzly maschio che inizia a decimare chiunque incontri il suo cammino. Saranno proprio Beckett e Rowan ad affrontare l’orso fuori controllo.

Thomas Jane, James Marsden e Billy Bob Thornton arricchiscono il cast delo film diretto dall’esperto in thriller/action David Hackl, già autore di “Saw V”, “Daughter of the Wolf” e “Dangerous”. Ne “Il labirinto del grizzly”, l’azione si fonde con risvolti crime e con le inquietanti dinamiche del beast-movie.